Utrecht gaat EV’s laden met stroom uit generatoren

In de provincie Utrecht is de stroom op en dus komen er enorme generatoren voor extra prik.

Het lijkt allemaal op rolletjes te lopen in de grote steden qua energietransitie. Iedereen versneld aan de elektrische auto, want anders mag je de stad niet meer in. Maar het lijkt allemaal een beetje ten onder te gaan aan het eigen succes.

De stroom is op

Het is allemaal niet nieuw natuurlijk, het stroomnet kan de groeiende vraag gewoon niet bijbenen. Investeringen in het stroomnet hadden jaren geleden al gedaan moeten worden en de politiek loopt wat dat betreft achter de feiten aan. Ondanks dat het inmiddels twee keer gevallen kabinet wel probeerde de achterstand in te lopen.

Allemaal leuk en aardig, ondertussen gaan de laadpalen in Utrecht-stad al op zwart. Er moet dus wat gebeuren om de overbelasting van het stroomnet in de provincie Utrecht tegen te gaan.

Stedin zet vol in op aardgas

Aan netbeheerder Stedin om het probleem op de korte termijn aan te pakken. Het stroomnet zelf aanpakken is namelijk een klusje van jaren en jaren. Na het uitzetten van een aanbesteding om leveranciers te vinden die flexibel stroom kunnen leveren kwamen de bedrijven Flexpowernet en Rolls-Royce met de oplossing: aardgas.

In de herfst van 2026 verrijzen in de provincie Utrecht op zes plekken generatoren op aardgas. Per locatie moet je dan denken aan generatoren ter grootte van vier scheepscontainers. Alles bij elkaar kunnen die 60 megawatt aan stroom het net in pompen, wat in theorie genoeg is voor 60.000 huishoudens.

Stedin: “slechts” voor 500 uur per jaar

Bij de netbeheerder realiseren ze ook dat het vreemd lijkt om juist te kiezen voor generatoren op fossiele brandstof. Daarom haasten ze zich te roepen dat in de praktijk de generatoren meestal stil zullen staan. Alleen op piekmomenten moeten ze in actie komen.

De verwachting is dat het in 2030 gaat om “slechts” 500 uur per jaar. Wat de verwachtingen zijn voor 2026 tot 2030 staat er niet bij, dus de vraag is of het dan juist meer of minder is. We hopen toch wel dat in 2030 het stroomnet zonder deze noodgrepen al verbeterd is.

Generatoren in Utrecht maken pokkeherrie

De verwachting is wel dat de generatoren een boel herrie gaan maken. Daarom worden ze op minimaal 235 meter van woningen gebouwd en ze moeten ook ver weg van Natura 2000-gebieden komen. De stikstof daalt anders in de omgeving natuurlijk neer op de natuur.

Stedin zoekt naar zes plekken, maar dat valt nog niet mee met deze voorwaarden. Op dit moment is er pas op één plek zicht en dat is aan de zuidelijke rand van Utrecht-stad. Op zich logisch want in een stad is gewoon veel stroom nodig.

Het kost vet veel geld!

De oplossing kost wel penning zestien, zoals we in Brabant zeggen als iets schreeuwend duur is. Interessant genoeg lezen we op nieuwssite nu.nl dat hoeveel geld het precies gaat kosten niet bekend is.

De netbeheerders hebben namelijk helemaal geen zin om dat met ons te delen. Wel duidelijk is dat het doorberekend wordt op de energierekening van de burgers thuis. Wat Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur bij Stedin wel kwijt wil: In het hele maatregelenpakket is dit verreweg de duurste maatregel.

We krabben ons wel even achter de oren, want de laatste jaren zijn er zeer moderne kolencentrales afgeschakeld van het net die dit klusje ook prima hadden kunnen klaren. Een ouderwetse centrale, zowel op gas als kolen, kan namelijk heel goed bij schakelen als er meer stroom nodig is op het net.

Dat is zeker niet goed voor het milieu, maar op zes plekken in Utrecht kneiterdure nieuwe generatoren bouwen (creëert ook stikstof, CO2 en kost stukjes natuur) lijkt ons ook heel belastend. Zeker als die in bedrijf ook weer uitstoten. Maar dat zal wel aan ons liggen.

Naast deze maatregel worden er ook andere manieren ingezet om het stroomnet in balans te houden, denk maar aan de hele batterij aan Renault vijfjes die de stad Utrecht heeft bedacht om de stroom in de stad aan te houden.