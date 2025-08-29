Utrecht gaat EV’s laden met stroom uit generatoren

In de provincie Utrecht is de stroom op en dus komen er enorme generatoren voor extra prik.
Het lijkt allemaal op rolletjes te lopen in de grote steden qua energietransitie. Iedereen versneld aan de elektrische auto, want anders mag je de stad niet meer in. Maar het lijkt allemaal een beetje ten onder te gaan aan het eigen succes.
De stroom is op
Het is allemaal niet nieuw natuurlijk, het stroomnet kan de groeiende vraag gewoon niet bijbenen. Investeringen in het stroomnet hadden jaren geleden al gedaan moeten worden en de politiek loopt wat dat betreft achter de feiten aan. Ondanks dat het inmiddels twee keer gevallen kabinet wel probeerde de achterstand in te lopen.
Allemaal leuk en aardig, ondertussen gaan de laadpalen in Utrecht-stad al op zwart. Er moet dus wat gebeuren om de overbelasting van het stroomnet in de provincie Utrecht tegen te gaan.
Stedin zet vol in op aardgas
Aan netbeheerder Stedin om het probleem op de korte termijn aan te pakken. Het stroomnet zelf aanpakken is namelijk een klusje van jaren en jaren. Na het uitzetten van een aanbesteding om leveranciers te vinden die flexibel stroom kunnen leveren kwamen de bedrijven Flexpowernet en Rolls-Royce met de oplossing: aardgas.
In de herfst van 2026 verrijzen in de provincie Utrecht op zes plekken generatoren op aardgas. Per locatie moet je dan denken aan generatoren ter grootte van vier scheepscontainers. Alles bij elkaar kunnen die 60 megawatt aan stroom het net in pompen, wat in theorie genoeg is voor 60.000 huishoudens.
Stedin: “slechts” voor 500 uur per jaar
Bij de netbeheerder realiseren ze ook dat het vreemd lijkt om juist te kiezen voor generatoren op fossiele brandstof. Daarom haasten ze zich te roepen dat in de praktijk de generatoren meestal stil zullen staan. Alleen op piekmomenten moeten ze in actie komen.
De verwachting is dat het in 2030 gaat om “slechts” 500 uur per jaar. Wat de verwachtingen zijn voor 2026 tot 2030 staat er niet bij, dus de vraag is of het dan juist meer of minder is. We hopen toch wel dat in 2030 het stroomnet zonder deze noodgrepen al verbeterd is.
Generatoren in Utrecht maken pokkeherrie
De verwachting is wel dat de generatoren een boel herrie gaan maken. Daarom worden ze op minimaal 235 meter van woningen gebouwd en ze moeten ook ver weg van Natura 2000-gebieden komen. De stikstof daalt anders in de omgeving natuurlijk neer op de natuur.
Stedin zoekt naar zes plekken, maar dat valt nog niet mee met deze voorwaarden. Op dit moment is er pas op één plek zicht en dat is aan de zuidelijke rand van Utrecht-stad. Op zich logisch want in een stad is gewoon veel stroom nodig.
Het kost vet veel geld!
De oplossing kost wel penning zestien, zoals we in Brabant zeggen als iets schreeuwend duur is. Interessant genoeg lezen we op nieuwssite nu.nl dat hoeveel geld het precies gaat kosten niet bekend is.
De netbeheerders hebben namelijk helemaal geen zin om dat met ons te delen. Wel duidelijk is dat het doorberekend wordt op de energierekening van de burgers thuis. Wat Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur bij Stedin wel kwijt wil: In het hele maatregelenpakket is dit verreweg de duurste maatregel.
We krabben ons wel even achter de oren, want de laatste jaren zijn er zeer moderne kolencentrales afgeschakeld van het net die dit klusje ook prima hadden kunnen klaren. Een ouderwetse centrale, zowel op gas als kolen, kan namelijk heel goed bij schakelen als er meer stroom nodig is op het net.
Dat is zeker niet goed voor het milieu, maar op zes plekken in Utrecht kneiterdure nieuwe generatoren bouwen (creëert ook stikstof, CO2 en kost stukjes natuur) lijkt ons ook heel belastend. Zeker als die in bedrijf ook weer uitstoten. Maar dat zal wel aan ons liggen.
Naast deze maatregel worden er ook andere manieren ingezet om het stroomnet in balans te houden, denk maar aan de hele batterij aan Renault vijfjes die de stad Utrecht heeft bedacht om de stroom in de stad aan te houden.
Reacties
misterBo zegt
kunnen we links beleid per wet gaan verbieden? we zijn met z’n allen in een gekkenhuis terecht gekomen
Johanneke zegt
Dit zat er al heel lang aan te komen. Verzwaring van stroomnet loopt extreem achter. Uiteindelijk moet je gewoon normaal doen, en toegeven dat het het beste is als we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen uit dubieuze landen. Dus meer dingen op stroom.
mashell zegt
Kunnen we rechts beleid ook verbieden? Bizar lage belastingen voor bedrijven en de burger maar betalen. Bedrijven die niet aangepakt worden als ze de wet overtreden of het milieu belasten. Investeringfonds op basis van belastinggeld. Vrijheidsverminderende maatregelen zoals zinloze grens controles. Onmenselijke omgang met asielzoekers als niet werkend afschrikmiddel. Keihard aanpakken beleid dat nogal doorschiet en zaken als de toeslagenaffaire oplevert. Absurd veel geld verspillen aan defensie, aan de minieme Russische dreiging is niets veranderd maar aan de NAVO norm wel. Met als resultaat een harde samenleving waar het niet prettig leven is, waar de rijken steeds rijker worden en de armen tegen elkaar strijden.
leefvrij zegt
De laatste keer dat een linkse partij in het kabinet zat was 2017. De laatste keer dat de PcdA de grootste was, was in 1998 onder Wim Kok. Dit komt dus niet door links beleid.
Dit is gewoon normale ontwikkeling. Elektriciteit is een veel effectievere manier voor het gebruik van apparaten.
waterisnat zegt
Het gaat niet ten onder aan succes. Het gaat ten onder aan collectivistische dromen (lees; het geld van de ander is (bijna) op) die gestut gaan op een marketing van betaalde anti/nep-wetenschap. Nul verrassend en gaat nog veel erger worden, voordat het weer goed komt.
Gorbachev zei in zijn laatste jaren niet voor niets dat het meest idiote in zijn leven toch echt was dat nadat het westen gewonnen had van het communisme, dit zelfde westen de sovjet-unie telkens weer probeerde te herscheppen. Wij kijken besmuikt.
mashell zegt
Hallo Stedin, je moet niet nu noodoplossingen voor over vijf jaar plannen. Je moet nu zo plannen dat je het capaciteitsprobleem binnen die vijf jaar (maar eigenlijk sneller) hebt weggewerkt. Dit gejammer duurt nu al een paar jaar, je hebt het zelf veroorzaakt, de consumenten en bedrijven betalen royale net beheerskosten, dus gewoon doorpakken.
lekkaah zegt
Maar als het probleem opgelost is worden ze gekort. Succes wordt niet beloond maar afgestraft bij de overheid. Je hebt een monopoliepositie want je bent van de staat en er is geen dreiging van concurrentie.
Dus waarom jezelf onnodig overbodig maken?
Het gebeurt overigens ook bij internationale (groot)bedrijven, en dan met name op IT vlak.
mashell zegt
Dit is semi overheid. En inderdaad genieten ze ervan dat ze nu in de belangstelling staan. Maar hier moet de minister van economische zaken heel helder zijn, als de milestones niet gehaald worden dan rollen er koppen bij de directies.
lekkaah zegt
Maar wat ga je dan doen? Het is niet alsof je het mandaat aan een andere partij kan geven.
rulefollower zegt
De oplossing van Stedin: dreigbrieven sturen naar bedrijven die 1x in de maand een kortstondige piek boven hun contract hebben (als gevolg van het starten van een machine). En niet bereikbaar via de telefoon.
Onehp zegt
Even duiding.
Is nog steeds schoner.
Dit heet peakschaving en is niet vreemd in een begrensd systeem, bijna even oud als elecriciteitsnetten…
rotjeknor66 zegt
Hahahahahahahaha welkom in de werld van die klimaatkneuzen
rogerzz zegt
Was er maar een soort energie uit Uranium wat zonder CO2 energie maakt. Geen afhankelijkheid van zon en wind als het donker en windstil is, geen afhankelijkheid van olie of gas. En ook nog eens zonder CO2-uitstoot dus. In enorme hoeveelheden te maken.
Nee, we willen onze gewetens schoon hebben, alle diensten en goederen moeten uit het buitenland komen. Zelfs de stroom die niet groen is maken we groen door certificaten. Het Linkse model werkt prima! U heeft toch ook theoretisch groene stroom? Onbeperkt beschikbaar door groene certificaten, op elk moment van de dag, elk moment van het jaar!
Hubert zegt
Ik zie het probleem niet.
Een generator is stukken efficiënter dan een brandstofmotor. En de uitstoot blijft gecentreerd op één plaats en is dus beter af te vangen.
En dit geheel is maar van tijdelijke aard.
.
Wat zullen die koetsiers die vroeger de brandstof moesten rondrijden zodat er auto’s volgetankt konen worden, zich kapot hebben gelachen…
Dit is exact hetzelfde.
.
Vooruitgang gaat nu eenmaal met vallen en opstaan.
ponnie zegt
Zal Nederland eigenlijk ooit nog uit de opstapeling van puinhopen kunnen komen en zo ja hoe?
De verzameling mensen aan de regeringstop op zowel linkse als rechterkant krijgt het gewoon niet meer voor elkaar.
Zelfs zonder sabotage van binnenuit door een schaduwregering is het grootste deel van de leiders en probleem oplossers niet capabel genoeg om problemen op te lossen.