Nederlands bedrijf levert wat Mercedes NIET kon leveren

Mercedes kon niet aan de eisen van de Landmacht voldoen, maar het Nederlandse Defenture kan dat wel.

De Landmacht zit verlegen om een flinke voorraad nieuwe auto’s, maar het bestellen daarvan ging flink mis. Het leger had een paar honderd G-klasses besteld bij Mercedes, maar die bleek vorig jaar tóch niet aan de eisen te kunnen voldoen.

Het leger wilde een auto die in een Chinook past, eronder kan hangen, genoeg lading mee kan nemen én genoeg bescherming biedt. Mercedes had gezegd: komt voor elkaar, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Het contract met Defensie ging daarom in de prullenbak.

Het resultaat was dus dat de Landmacht met lege handen zat. Inmiddels hebben ze echter een leverancier gevonden die wél de gewenste voertuigen kan leveren. Het is nu een product van eigen bodem geworden. Het Nederlandse Defenture mag namelijk de voertuigen gaan leveren. Althans, een aantal.

Het voertuig in kwestie is de Defenture GRF, die bij het Nederlandse leger de naam VECTOR heeft gekregen. Dit een soort Jonge Woudlopers-afkorting, die staat voor ‘Versatile Expeditionary Commando Tactial Off Road’.

De Vector is 5,1 meter lang en kan een lading tot 1.440 kg meenemen. De terreinbeul wordt aangedreven door een zescilinder diesel van Steyr, die goed is voor 220 pk en 500 Nm aan koppel.

De Vector is al sinds 2015 in gebruik in het Nederlandse leger, maar gaat nu ook ingezet worden door de Luchtmobiele Brigade. Hiervoor mag Defenture in eerste instantie 41 stuks afleveren.

Met de aankoop is een bedrag van meer dan 10 miljoen euro gemoeid, zo weet het NRC te melden. Dit is echter nog niet de grote vis waar Defenture op hoopt. De order bij Mercedes bestond namelijk uit meer dan 500 auto’s.

Nederland heeft inmiddels besloten om deze aanbesteding samen met Duitsland te doen. De order bestaat nu uit meer dan 3.000 voertuigen. Wie deze mega-order in de wacht sleept moet nog beslist worden, maar Defenture zit in ieder geval in de race. Dat het leger nu 41 GRF’s besteld heeft is alvast een goed teken voor de Nederlanders.