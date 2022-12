De laatste Bugatti Centodieci: dit is ‘m

Het einde van het W16-tijdperk is in zicht. Met de Centodieci is Bugatti alvast klaar.

Bugatti zit momenteel in een afbouwende fase. Het W16-tijdperk is namelijk bijna ten einde. We hoeven dus niks nieuws meer te verwachten, tot de opvolger van de Chiron verschijnt. Het nieuws vanuit Bugatti is nu vooral dat ze het laatste exemplaar van iets gebouwd hebben. Na de laatste Divo is het nu tijd voor de laatste Centodieci.

We moeten er meteen bij zeggen dat de laatste Centodieci niet zo’n mijlpaal is, want van deze auto zijn er maar tien gebouwd. Dan ben je vrij snel bij de laatste. Toch ziet Bugatti dit als een belangrijke mijlpaal. Hiermee komt namelijk een einde aan het “moderne coachbuilding-tijdperk” van Bugatti.

Ten tijde van de Veyron deed Bugatti nog niet aan coachbuilding, want alle ‘special’ editions hadden gewoon hetzelfde koetswerk. Ten tijde van de Chiron kwam Bugatti echter met een aantal derivaten die een compleet ander koetswerk hadden. Daarmee gingen ze dus verder in de oude traditie van coachbuilding.

Na de Divo en de krankzinnig dure La Voiture Noire kwam in 2019 de Centodieci. Dit was bedoeld als hommage aan de Bugatti EB110. Het design zit daarom vol met verwijzingen naar de legendarische supercar uit de jaren ’90. Van deze Centodieci heeft Bugatti nu het tiende en tevens laatste exemplaar gebouwd.

Die valt vooral op met zijn interieur. De buitenkant is gewoon wit, maar de binnenkant is volledig uitgevoerd in Bugatti-blauw. Een gewaagde keuze, maar de Centodieci kan het goed hebben. Aan de buitenkant zijn er nog subtiele blauwe details in de vorm van de remklauwen en de tekst op de spoiler.

Hoewel het bij coachbuilding vooral om de carrosserie gaat heeft de Centodieci toch meer vermogen gekregen dan een reguliere Chiron. Die heeft ‘maar’ 1.500 pk, terwijl de Centodieci het 1.600 pk sterke blok uit de Chiron Super Sport 300+ heeft.

Nu de laatste Centodieci de deur uit is, kan Bugatti zich focussen op de Chiron. Daarvan moeten er nog minder dan 100 gebouwd worden. Daarnaast moeten er nog 99 W16 Mistral’s gebouwd worden en 40 Bolides. Daarna is het echt klaar en zal er waarschijnlijk nooit meer een auto met een W16 van de band rollen.