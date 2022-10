Mercedes-Benz EQB 250+ gaat door de 500 km

De nieuwe Mercedes-Benz EQB 250+ heeft een grotere accu en hierdoor is de actieradius groter.

Mercedes weet het elke keer weer voor elkaar te krijgen: een nog langere en ingewikkeldere naam. Het is toch lastig als je tijdens een verjaardag moet vertellen wat voor auto je hebt. Maar goed, Mercedes heeft de EQB 250+ geïntroduceerd en de auto heeft een verbeterde actieradius.

Mercedes-Benz EQB 250+

Dit is de nieuwste variant in het toch al uitgebreide gamma van de EQB. De plus staat natuurlijk voor het verbeterde bereik van de auto. De nieuwe Mercedes-Benz EQB heeft dezelfde elektromotor als de 250, maar alleen dan met meer accu’s. Je weet wat dit betekent! Meer kilometers op met een volle accu. Dat willen we natuurlijk allemaal.

De 250+ heeft 190 pk en een 385 Nm sterke elektromotor. In tegenstelling tot de ‘normale’ 250 heeft de auto geen 66,5 kWh groot accupakket, maar 70,5 kWh. De accu is verdeeld over meerdere modules aan de onderzijde van de auto. Dit is ruimtebesparend, maar komt ook de gewichtsverdeling ten goede. De auto komt hierdoor tot 503 kilometer ver. De versie zonder de plus komt tot 467 kilometer op een volle accu. Een goede 36 kilometer meer dus. De sprint naar 100 kilometer per uur blijft hetzelfde, namelijk 8,9 seconde. Niet gek voor een dergelijk groot en log apparaat.

Kosten hiervan? €2.057,- meer dan de EQB 250. Dat zijn dan weer aardig wat euro’s voor een paar kilometer meer. Maar goed, in het huidige tijdperk is bereik alles. De EQB 250+ komt dan op €61.974,-. Zoals altijd komt de auto in verschillende varianten: de Business Line, Luxury Line en als AMG Line. Die laatste is het meest begeerlijk en kost je €67.177,-.