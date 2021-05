Nederlands verkeer dreigt weer terug bij af te zijn, maar er is een plan! - Autoblog.nl

Lekker in de file staan, in de ochtend, middag en in de avond. Het is bijna nostalgie. Laten we dat zo houden, de Mobiliteitsalliantie wegwijzer helpt een handje.

Hoe meer we weer ‘mogen’ van onze overlords, hoe drukker het begint te worden op de weg. Covid heeft er in elk geval voor gezorgd dat we wat meer thuiswerken met z’n allen. Maar ondanks die twee of drie dagen thuiswerken begint het weer ontiegelijk druk op de weg te worden. We hebben immers niet allemaal een kantoorbaan.

De Mobiliteitsalliantie heeft dan ook een wegwijzer bedacht richting de maatschappij en overheid om te voorkomen dat het Nederlands verkeer terug bij af komt. In 2019 werd een hoogtepunt (of dieptepunt) bereikt met een record aantal files. Even een kleine opfrisser, de Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband bestaande uit 26 partijen. Onder andere Rai Vereniging, ANWB en de BOVAG zitten in deze alliantie.

Aan de hand van zeven punten hoopt de Mobiliteitsalliantie enorme files te voorkomen wanneer Nederland weer helemaal opengaat. Dit zijn die zeven punten:

Mobiliteitsalliantie wegwijzer

Onnodige kilometers in de spits vermijden

Openingstijden spreiden van scholen en andere instellingen

Werktijden spreiden

Inzicht bieden in de drukte onderweg

Wees welkom in het OV

Goederenstromen nog slimmer inrichten

Veel fietsen en lopen

Klinkt goed, maar of deze Mobiliteitsalliantie wegwijzer ook maar iets gaat helpen is nog maar de vraag. De meeste Nederlanders willen 18:00 aan de prak en rijden zeker niet voor de lol in de spits. Het OV is in een stad goed geregeld, maar in een dorp vaak geen goed alternatief. En fietsen en lopen kan inderdaad voor kortere afstanden, wie meer dan 15 kilometer moet reizen zal toch doorgaans voor de auto kiezen.