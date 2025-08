Nederlandse autoverkoper maakt gehakt van negatieve reviews

De autoverkoper gaat met een gestrekt been in op commentaar.

Laat ik voorop stellen: bij Autoblog willen we geen ondernemers van hun werk halen. Echt niet. Maar we willen ook niet dat autokopers een nare ervaring overhouden aan hun aankoop. Zie het dus als een heads-up waarna je zelf kunt bepalen of je nog wel of niet een auto koopt bij de partij genaamd Auto op Afspraak.

Op het eerste oog lijkt de autodealer er een uit duizenden. Een rits occasions in een format dat ervaren autozoekers wel zullen herkennen en ook nog eens een erg gevarieerd aanbod. Waar het echter mis gaat, is de afhandeling van commentaar.

Uiteenlopende reviews op Auto op Afspraak

Wij weten natuurlijk niet wat er zich achter de schermen afspeelt en wie er gelijk heeft. We weten wel hoe de dealer antwoordt op reviews op Trustpilot. En die antwoorden zijn niet altijd professioneel te noemen.

Van de op dit moment 223 beoordeelaars op Trustpilot zijn er 116 die de autoverkoper één ster geven. 3 procent geeft twee sterren en minder dan 1 procent drie sterren. Het opvallende is dat er ook een boel mensen (45 procent) 4 of 5 sterren geven aan Auto op Afspraak. Er lijkt dus een duidelijk splitsing te zijn. Bij de positieve reacties wordt de verkoper geprezen om zijn service, betrouwbaarheid en het prettige karakter van de autoverkoper.

De verkoper neemt geen blad voor de mond

Maar dan, de reviews met één ster. De handelaar zou zijn afspraken niet nakomen, ondeugdelijke auto’s meegeven en auto’s frauduleus keuren. Dat is als verkoper natuurlijk niet fijn om te horen, maar de manier waarop de dealer omgaat met de kritiek is vaker onbeschoft dan berekenend.

Teksten als ”karma is onderweg kameraad”, ”Wat een sukkel johhh” en ”Jezus, wat ben jij een zielig manneke. Weer thuis gepest door de vrouw en ga je dan hier weer beginnen” komen voorbij. Ja, de reviews zijn bikkelhard, maar dat geeft je als verkoper geen vrijbrief om er net zo hard in te gaan.

Het lastige van deze zaak is dat er klanten zijn die lovend spreken over Auto op Afspraak. Zo valt er te lezen: ”De ontvangst en het klantencontact was meer dan vriendelijk!”, ”Hij nam uitgebreid de tijd voor, ons ondanks dat het best wel druk was” en ”Heren doen wat ze beloven”.

Dus, wat moeten we nu denken van Auto op Afspraak? Hebben de reaguurders die positief zijn gelijk of klopt hetgeen dat de verbitterde klanten zeggen? Op Trustpilot kun je de gesprekken tussen koper en verkoper lezen.