Mercedes lanceert volgend jaar 18 (!) nieuwe modellen

Mercedes’ grootste modellenoffensief ooit is in aantocht.

Hét grote Mercedes-nieuws van dit jaar is de nieuwe CLA. Verder is het relatief rustig qua lanceringen, maar vergis je niet: dat is de stilte voor de storm. Mercedes komt naar eigen zeggen met het grootste modellenoffensief in hun geschiedenis. Dat belooft wat.

In een document deelt Mercedes de planning voor de komende twee jaar. In het schema is te zien dat Mercedes maar liefst 18 lanceringen heeft gepland voor volgend jaar. Daarbij zijn ook varianten van modellen meegeteld (zoals de CLA Shooting Brake) en facelifts, maar toch.

De CLA Shooting Brake is overigens dit jaar al onthuld, maar deze auto komt volgend jaar op de markt. Ook de nieuwe elektrische GLC zal nog dit jaar onthuld worden, volgende maand op de IAA. Deze auto zal een nieuwe designtaal voor Mercedes lanceren (alweer!), met een meer klassieke grille.

Wat kunnen we nog meer verwachten? In ieder geval nog twee modellen in het lagere segment, waarschijnlijk een nieuwe GLA en GLB. Elektrische varianten van deze auto’s volgen de EQA en EQB op. In de middenklasse kunnen we de eerdergenoemde GLC verwachten, een facelift van de C-Klasse én een elektrische C-Klasse.

Mercedes heeft echter vooral heel veel onthullingen in petto voor het topsegment. Sowieso kunnen we rekenen op de langverwachte elektrische AMG GT 4-Door. Een elektrische SUV van AMG staat eveneens op de planning, al komt die wellicht pas in 2027. Verder kunnen we volgend jaar facelifts van de S-Klasse en EQS verwachten. Ook komt er nog een keer een kleinere G-klasse.

Wat we nu genoemd hebben is nog lang niet alles, want in totaal staan er 32 lanceringen op de planning voor 2026 en 2027. Dan weten jullie dat alvast.