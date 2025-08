Dikke V8-sportsedan op Marktplaats heeft bijzonder lage kilometerstand

Laat je hier de Duitse concurrentie links liggen?

Als je hem enkel van de voorkant bekijkt, denk je misschien: tja, prima leasebak maar heel warm word ik er niet van. Dan loop je langs de bekende radiatorgrille af en kom je aan de zijkant de zijskirts tegen die vanuit de wielkast doorlopen na de achteras en begint het er al meer op te lijken. En dan het achtersteven. Dat verraadt wat hier aan de hand is door de badge en de dubbele gestapelde (maar helaas neppe) uitlaat. Dit is de Lexus IS-F.

De vijfdeurige sportieveling was het antwoord van Lexus op de bekende jongens uit Duitsland: de C63, M3 en RS4. Daarvoor moest Lexus wel wat meer doen aan de IS dan de Fuji-toevoeging achter de modelnaam. Er kwam een 5,0-liter V8-krachtbron in het vooronder die 423 pk en 505 Nm via een achttraps automaat met flippers naar de achterwielen stuurt. Heerlijk.

De Japanner kan zijn Duitse rivalen prima bijbenen. Het sprintje van stilstand naar 100 km/u kan in 4,8 seconden. De topsnelheid ligt op een erg acceptabele 270 km/u. Het is jammer dat het toeren jagen al stopt bij de 7.000 tpm, maar toch kon Lexus hiermee prima thuiskomen.

Lexus IS-F op Marktplaats

Inmiddels zijn we 17 jaar verder dan de presentatie van de IS-F op de autobeurs van Brussel. En nog steeds is het een toffe verschijning. Maar het zijn niet de looks of de krachtbron die het exemplaar dat ik op Marktplaats tegenkwam bijzonder maakt. Nee, dat is de bijzonder lage kilometerstand.

De occasion komt uit Spanje en heeft er precies één eigenaar gehad. De kilometerschade na zeventien jaar bezit is een zeer matige 6.400 kilometer. Nu staat de IS-F te koop bij een Nederlandse dealer in Velddriel. Hij vraagt er € 59.999 voor op Marktplaats.

Als we er toch steeds de concurrentie bij halen: de E92 M3 en RS4 (B7) met de kleinste kilometerstand op Marktplaats zijn beide duurder (86,5k en 70k). De W204 C63 is wel goedkoper (€ 50.000), maar heeft wel meer dan 10 keer zoveel afstand afgelegd dan de zo goed als fabrieksnieuwe Lexus.

Benieuwd hoe zo’n IS-F rijdt? Bekijk hieronder wat een iets jongere @Wouter van de Lexus vindt of lees hier zijn verslag.