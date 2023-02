Nederlandse Brit rijdt 10 jaar gratis in NL

Ga er maar vanuit dat deze Nederlandse Brit nog een paar blauwe brieven en boetes zal krijgen.

Af en toe hoor je die verhalen over mensen die al jaren zonder geldig rijbewijs rijden. Of mensen die in een onverzekerde auto over de wegen tokkelen. Een ander soortgelijk fenomeen is de persoon die al jaren geen belasting overmaakt. En voor vandaag – lieve mensen – hebben we een geval waarbij dit allemaal mooi samenkomt.

Want jawel, potjandrie, de politie heeft weer een gevaar van de weg geplukt. Wat er aan de hand is: de Politie Basisteam Beresteinlaan heeft een wel heel bijzondere vondst gedaan. Tijdens een surveillance komen ze geregeld een auto waarbij iets niet klopt of lijkt te kloppen. Dan wordt zo’n auto aangehouden en controleren ze de papieren en de auto.

Nederlandse Brit aangehouden

Maar in dit geval konden ze hun Bingo-kaart erbij pakken, want de bestuurder van de BMW 3 Serie maakte het wel heel erg bont. Het gaat om een auto met een Brits kenteken. De politie kan dit in een speciaal systeem controleren of alles klopt en dat was niet het geval. Sinds 2013 (alweer tien jaar geleden!) is er namelijk geen wegenbelasting betaald in het Verenigd Koninkrijk.

Maar dat was niet het enige. De bestuurder had namelijk ook geen geldig rijbewijs. Ja, een verlopen Brits rijbewijs dat al járen geleden omgezet had moeten worden naar een Nederlands rijbewijs. En dan vraag jij je natuurlijk af: “Maar hoe verzeker je dan zo’n auto?”. Nou, simpel: niet!

De bestuurder lijkt er vrij laconiek onder:

Ik heb het gewoon geprobeerd en het is lang goed gegaan. William Shakespeare*, de BMW bestuurder in kwestie (*echte naam niet bekend bij de redactie)

Flinke repercussies

De politie heeft meerdere processen verbaal opgemaakt. Dit gaat nog wel een staartje krijgen. Je hebt het niet meer over overtredingen, maar delicten. De officier van Justitie moet zich hier over gaan buigen en uitspraak doen. Maar daar zal het zeker niet bij blijven. Reken maar op flinke financiële repercussies voor de Nederlandse Brit

Als er een organisatie gekker is op geld dan het CIJB, is het de fiscus wel. Er is namelijk tien jaar lang geen motorrijtuigenbelasting betaald. De eigenaar kan er vrij zeker van zijn dat hij zijn trots op wielen (een Titansilber BMW 3 Serie E46 LCI met Style 135-velgen) niet meer terug zal krijgen. Een hoop blauwe brieven zullen wel zijn kant op komen, schatten wij zo in.

Via: AD Auto

Fotocredits: Politie Basisteam Beresteinlaan