10 jaar BNR Autoshow met Meindert en Wouter

Het leukste autoprogramma op de Nederlandstalige radio bestaat 10 jaar onder de bezielende leiding van Meindert en Wouter.

BNR, dat is toch die zender waar ze het hele dag over serieuze dingen hebben? Gedeeltelijk waar. Er is ook zeker ruimte voor vermaak. Dat doet de radiozender bijvoorbeeld al 10 jaar met de BNR Autoshow met Meindert en Wouter als presentatieduo. Dat die twee het al zolang samen kunnen uithouden hè.

Aan het format van het radioprogramma is door de jaren heen af en toe gesleuteld, maar de basis is hetzelfde gebleven. Leuke gasten, toffe auto’s, af en toe een scherpe vraag tussendoor en vooral prettig luistervermaak op de vrijdagmiddag. Of op een ander moment als dat je uitkomt, want als podcast kun je de show terugluisteren op een moment dat het jou uitkomt. Vandaag, op 1 juli, viert de BNR Autoshow dat Meindert en Wouter al 10 jaar het olijke presentatieduo vormen.

MOVE Amsterdam

Voor de jubileumuitzending van vandaag is de BNR Autoshow neergestreken in MOVE Amsterdam. Een uitzending op locatie waar fans en genodigden het glas zullen heffen. Gefeliciteerd BNR: 10 jaar Autoshow met Meindert en Wouter! En laten we eindredacteur/producer Noud Broekhof niet vergeten, want die doet natuurlijk het echte werk achter de schermen.

Tijdens het radioprogramma van vandaag kwam het al even voorbij. Met de actiecode ‘movefast’ op de website van MOVE Amsterdam kun je een tweede gratis toegangskaart scoren voor de Mobility Experience, inclusief toegang tot de tijdelijke expositie Fast tot en met 1 oktober 2022.

Herinneringen aan de BNR Autoshow

Ondergetekende was er vanaf het eerste uur als trouwe luisteraar bij. Nog voordat ik zeven jaar geleden op het Autoblog nest neerstreek, stemde ik vrijdagmiddag de ether af op BNR.

Dat hebben presentatoren Meindert, Wouter en programmamaker Noud geweten ook. Luisteraar Ruben was immers die vent die elke week ‘Het Autogeluid’ wist te raden. De legende zegt dat dit unieke talent hem uiteindelijk bij Autoblog heeft gebracht. Een fragment van zo’n 10 jaar geleden check je hieronder.