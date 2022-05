Deze Mercedes 300 SLR Uhlenhaut is de duurste auto die ooit is verkocht

Als jij dacht dat 70 miljoen voor een Ferrari 250 GTO al veel geld was, dan zullen je oren klapperen bij het bedrag dat deze Mercedes SLR Uhlenhaut heeft opgebracht.

Het zijn rare tijden. Aan de ene kant zitten we met een enorme inflatie, waardoor de prijzen in rap tempo oplopen en veel mensen niet meer rond kunnen komen en aan de andere kant worden telkens records gebroken als het om geld gaat. Zo ook in de categorie ‘duurste auto ooit’.

Pas geleden is namelijk deze Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé voor een waar godsvermogen geveild. En als we godsvermogen zeggen, dan bedoelen we ook echt een godsvermogen. Want deze ‘Zilverpijl’ is geveild voor de lieve som van 142 miljoen dollar. In cijfertjes is dat 142.000.000 dollar. Mijn hemel.

Duurste auto ooit is ook best een bijzondere

Nu vraag je je waarschijnlijk af waarom er 142 miljoen dollar (135 miljoen euro) voor een grijze Mercedes is betaald. Nou, dat kunnen we proberen uit te leggen. Het gaat hier om de uiterst zeldzame Uhlenhaut, vernoemd naar Rudolf Uhlenhaut, de oude baas van het testcentrum van Mercedes.

Qua zeldzaamheid staat deze Mercedes ver boven bijvoorbeeld de Ferrari GTO. Waar er van die Italiaan nog 36 in elkaar zijn geschroefd, zijn er van de 300 SLR Uhlenhaut maar 2 gebouwd, in 1956 was dat. Voor de volledigheid, de verkochte auto heeft naar alle waarschijnlijkheid om chassisnummer 0008/55. Voor in je notitieboekje.

Zeldzame Mercedes 300 SLR Uhlenhaut verkocht

Het feit dat er maar 2 zijn gebouwd, komt doordat Mercedes zich na de enorme crash op 11 juni 1955 in Le Mans, waarbij 83 doden vielen, tot 1989 zou terugtrekken uit het autoracen. Maar de twee Uhlenhauts waren al gebouwd. En in plaats van ermee te racen, werden ze dan maar ingezet als ‘company car’ voor Rudolf Uhlenhaut.

Overigens kon hij hiermee vrij snel van huis naar werk rijden, deze 300 SLR had een topsnelheid van 288 kilometer per uur. En dat maakte het in die tijd de snelste auto ter wereld. En zelfs anno 2022 kom je nog best aardig mee op de A2 tussen Breukelen en Abcoude, zullen we maar zeggen.

Mercedes zou deze auto nooit verkopen

Deze 300 SLR Uhlenhaut coupé was in het bezit van Mercedes Benz en stond lange tijd bekend als de ‘onbetaalbare auto’. Lege cheques werden geweigerd, Mercedes zou de auto nooit van z’n leven laten gaan. Maar dus toch.

Want al heeft Mercedes officieel nog niets naar buiten gebracht, het lijkt erop dat hij toch echt van de hand is gedaan. En wel voor 142 miljoen dollar dus. Volgens onbevestigde bronnen gaan die knaken niet naar de bankrekening van Toto Wolff of een andere Benz-bobo maar naar het goede doel. Welk? Dat weten we niet.

Wie de Mercedes gekocht heeft, is vanzelfsprekend ook nog niet bekend. Maar als we meer horen over de duurste auto ooit, laten we dat natuurlijk direct ook aan jullie weten.