Bestelling van 10.000 auto’s voor Nederlandse Lightyear

Lightyear heeft opnieuw een grote bestelling binnengeharkt, dit keer voor 10.000 nieuwe auto’s.

Aan vertrouwen in elk geval geen gebrek. Opnieuw heeft Lightyear een grote order weten binnen te slepen. Daarmee heeft de Nederlandse autofabrikant in elk geval de komende periode genoeg te doen.

De bestelling komt van het autoleasebedrijf Arval. Ze hebben een bestelling geplaatst van 10.000 auto’s. Het gaat hier om de goedkopere Lightyear 2 die eind 2025 moet verschijnen. Het tweede model van autofabrikant zou in eerste instantie voor 30.000 euro op de markt moeten komen, maar dat is recent bijgesteld naar 40.000 euro. Sinds kort is het ook mogelijk om een reservering te plaatsen voor de Lightyear 2.

Nieuwe Lightyear bestelling

Het is voor Lightyear de tweede keer in een korte tijd dat er een grote order wordt geplaatst. Eerder was er al deelplatform MyWheels dat een order plaatste voor duizenden auto’s bij Lightyear.

Ook voor de bedrijven die een bestelling hebben geplaatst bij Lightyear is het een spannende periode. Zo zijn er nog geen concrete specificaties bekendgemaakt van de Lightyear 2, zelfs het exterieur en interieur is nog voor een deel onbekend. Alleen de prijsrange (40 mille) en een actieradius van zo’n 800 kilometer is concreet bekend.

De toekomst ziet er op dit moment rooskleurig uit voor het Nederlandse merk. Nu hopen dat de ontwikkelingen goed doorzetten en dat er geen vervelende vertragingen optreden in het traject richting productie.