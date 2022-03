Meer dan de helft van NL’ers verwacht niet binnen 10 jaar EV te rijden

Meer dan de helft van de Nederlanders verwacht niet binnen 10 jaar elektrisch te gaan rijden. Blijkt uit een onderzoek.

De transitie naar elektrisch komt lekker op gang in Nederland. Dat zijn echter vooral de zakelijke rijders die, al dan niet gestuurd door de werkgever, kiezen voor een elektrische auto. Het fiscale plaatje is met een EV nu eenmaal aantrekkelijker dan een auto met een verbrandingsmotor. Maar maakt de Nederlandse consument ook zo makkelijk de overstap naar elektrisch? Niet echt.

Elektrisch rijden? Consument says no

Zonneplan, aanbieder van zonnepanelen en energiecontracten, heeft een onderzoek gedaan onder 2.000 Nederlandse consumenten. Wat blijkt, meer dan de helft van de Nederlanders verwacht niet binnen 10 jaar elektrisch te gaan rijden. In het onderzoek werd gevraagd wat de keuze gaat zijn met een volgende auto. Een auto met verbrandingsmotor, of toch elektrisch? Het onderzoek werd uitgevoerd door Panel Inzicht.

Meer dan de helft van de Nederlanders kiest voor een volgende auto op benzine: 52 procent. Slechts 9,2 procent van de ondervraagden zegt hierna elektrisch te rijden. 6,7 procent van de ondervraagden gaat voor een hybride als volgende auto. Diesel is met 5,8 procent zelfs geliefder dan de plugin hybride (4,8 procent). LPG is met 0,7 procent zo goed als dood. 20,7 procent van de ondervraagden zegt nog geen idee te hebben wat voor soort aandrijflijn ze als volgende auto overwegen.

De meeste elektrische auto’s zijn nog altijd fors duur in aanschaf. En de hulp vanuit de overheid in vorm van een aanschafsubsidie lijkt de Nederlander ook nog niet te overtuigen. Kortom, werk aan de winkel voor Den Haag als ze de Nederlandse consument zo snel mogelijk in een EV willen krijgen.