Maximumsnelheid vanaf vandaag weer onder de aandacht - Autoblog.nl

De komende tijd kun je weer wat berichten verwachten vanuit de overheid omtrent de maximumsnelheid in verband met een campagne.

Het kan zomaar zijn dat berichten rondom de maximumsnelheid je om de oren vliegen. Op de weg, maar ook in spotjes op radio en TV. Dat is omdat de overheid vandaag is gestart met een nieuwe verkeerscampagne. Deze campagne focust zich op de maximumsnelheid en komt ieder jaar weer terug.

Campagne maximumsnelheid

Doelstelling van de campagne is automobilisten er alert op houden dat ze zich aan de maximumsnelheid moeten houden. De snelweg heeft niet eens zozeer de prioriteit van deze campagne. Het gaat met name om de bebouwde kom en provinciale wegen en snelheidsovertredingen van 10 tot 15 kilometer. Uit onderzoek blijkt dat veertig tot zestig procent van de automobilisten regelmatig te hard aan het rijden is. Foei, dat mag u niet doen.

Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft een schatting gemaakt. Volgens hen is er bij een derde van alle dodelijke verkeersongevallen sprake van een overtreding van de maximumsnelheid.

De campagne om de maximumsnelheid onder de aandacht brengen stelt allerlei logische scenario’s voor. Rij niet te hard bij slecht weer. Doe rustig aan in de buurt van een school. Veeg je billen af na het poepen. Oké, dat laatste heb ik misschien zelf verzonnen. Dus als jij de komende tijd de televisie of radio aanzet en je hoort iets over maximumsnelheid dan weet je nu waarom.