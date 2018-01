Hyundai: Nürburgring-tijden zijn poep

Heeft het merk hier een punt?

Veel autofabrikanten gebruiken de befaamde Nürburgring als uithangbord. Kijk hoe snel onze station/supercar/hatchback/suv op deze baan wel niet is! In de praktijk betekenen die cijfertjes niet zoveel.

Door de jaren heen is het asfalt aangepakt, wat invloeden heeft op de rondetijd. Zo werd na het dodelijke ongeluk met een Nissan GT-R het asfalt strakker getrokken zodat auto’s niet meer airborne gaan. Het resultaat is dat op dit stuk harder gereden kan worden. Deze winter is het asfalt op de ‘Ring wederom op een paar punten aangepakt. Bovendien maken weersomstandigheden en de type banden een enorm verschil. Roepen dat je de snelste bent is dus vooral leuk voor de afdeling marketing die kunnen genieten van koffie met gebak.

Hyundai ontwikkelt en test de nieuwe N-modellen op de Nürburgring. Het merk komt echter niet met tijden voor de i30 N en de deze week onthulde Veloster N. Tegenover Road & Track geeft het merk uitleg. “We zien het nut niet om enkele maanden bezig te zijn om een of ander record te verbreken. Het geld dat autofabrikanten hieraan besteden kunnen we gebruiken om bijna een compleet nieuwe auto te ontwikkelen”, aldus Albert Biermann van de performance afdeling bij Hyundai.

De topman heeft hier een punt. Zeggen dat je auto de snelste is doet het altijd goed op verjaardagen, maar hoe zit het in de praktijk? Jij bent immers de bestuurder. Het is veel leuker om zélf een knappe tijd proberen neer te zetten met je auto. Let wel dat je dit tijdens georganiseerde trackdays doet. Op de Nürburgring zijn ze niet zo gecharmeerd van durfals die rondetijden proberen neer te zetten tijdens de touristfahren.