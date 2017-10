Carjackende Nederlandse coke-neus heeft straf gekregen

If you wanna hang out you've got to take her out. Cocaine..

In maart van dit jaar sprong een man op de motorkap van een auto. Het had in dit geval niks te maken met een dunkcontest, maar met keiharde criminaliteit. In de auto zaten op dat moment namelijk gewoon de eigenaresse van de auto en haar tienjarige dochter.

De man ontfutselde het vervoersmiddel en maakte vervolgens Den Haag onveilig. Zijn korte dollemansrit kwam tot een einde nadat hij tegen een tram en een andere auto botste. Gelukkig gebeurde dat wel nadat de originele inzittenden van de auto uitgestapt waren. Ondanks de klapper was het feest echter nog niet voorbij! De man probeerde namelijk een tweede auto te carjacken, maar slaagde niet in die opzet.

Vandaag moest de feestneus zich verantwoorden voor de rechter. Misschien zou je anders verwachten, maar het blijft in dit geval niet bij een fopstraf, tenminste niet in verhouding tot wat we gewend zijn. 18 maanden brommen plus TBS is het verdict. Daarnaast moet de overtreder ook nog een schadevergoeding betalen aan de rechtmatige eigenaresse van de auto en haar dochter, die naar verluidt nog steeds moeite heeft om het gebeuren te verwerken. (via ANP)



If you wanna get down, down on the ground. Cocaine.