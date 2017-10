Dikke bakken in beslag genomen bij bedrijf in den Bosch

I ain't never ran from nothing but the police...

Geen Bossche bollen, maar Bossche bakken werden er vandaag geconfisceerd in Brabant. Bij een gezamenlijke actie van de Belastingdienst, de gemeente ’s-Hertogenbosch, het Openbaar Ministerie en de politie werd vandaag een autoverhuurbedrijf uit ’s-Hertogenbosch op de korrel genomen. Op verschillende locaties in de stad werden waardevolle spullen in beslag genomen.

Het gaat onder andere om voertuigen van BMW, Audi, Mercedes en Porsche. Daarnaast werden er 20.000 Euro aan cash monnie en sieraden in beslag genomen. Het bedrijf wordt in verband gebracht met de teelt en handel in wiet alsmede synthetische drugs. Een praktijk die hier in Brabant een belangrijke pijler onder de economie vormt. Tijdens de actie bleek verder dat er in één geval sprake was van illegale bewoning van een pand en dat er op andere onderzochte adressen juist mensen waren ingeschreven die daar níet woonachtig zijn.

Het is de zoveelste keer dat een autoverhuurbedrijf in verband gebracht wordt met criminaliteit. Huurauto’s worden dikwijls ingezet om overvallen of zelfs liquidaties uit te voeren. De politie waarschuwt ook goedwillende bedrijven ervoor om niet verwikkeld te raken in dit soort onverkwikkelijke praktijken.

Image-Credit: politie Oost-Brabant via een pastinaak