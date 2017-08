Lekkel lekkel: meer asfalt en minder natuur in de Randstad

Milieugekkies hebben een smadelijke nederlaag geleden tegen de asfaltlobby.

Getouwtrek tussen milieuliefhebbers en liefhebbers van het stalen ros bestaat al sinds de invoering van de automobiel. Sterker nog, zelfs voordat het ros uit staal vervaardigd werd, stonden voorstanders van een prettige leefomgeving en voorstanders van goed transport niet zelden diametraal tegenover elkaar. Wie herinnert zich niet de Grote Paardenmestcrisis van 1894, destijds kleurrijk beschreven door The New York Times. De paardenpopulatie in de metropool was aan het eind van de 19de eeuw samen zo’n 100.000 pk sterk.

Dit zorgde de hele dag voor keihard kletterende hoeven op de gritty streets, ongevallen, ziektes en een onvoorstelbare hoeveelheid ‘uitstoot‘. Fris is anders, maar New Yorker had toen ook al places to be en people to see. Zonder ordentelijke infrastructuur en vervoer kom je, letterlijk, nergens.

Een dikke 100 jaar later bestaat de tweespalt nog steeds. De liefhebbers van snel van A naar B scheuren wilden graag A16 verbinden met de ontiegelijk drukke A13. Op die manier kan je lekker makkelijk wegvluchten uit Rotterdam in de richting van Den Haag. Of vice versa natuurlijk, afhankelijk van welke stad jou het beste bevalt.

Een hele trits belangenorganisaties hadden echter bezwaar gemaakt tegen het nieuwe stukje rijksweg van elf kilometer. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik, Vereniging Natuurmonumenten en nog wat bewonersorganisaties zien de lap asfalt liever niet verschijnen.

Maar helaas voor hen, heeft de Raad van State vandaag alle bezwaren van de boomknuffelaars omver gewalst zoals een ethanol-boer zou doen met een stukje Braziliaans regenwoud. Dat wil zeggen dat de nieuwe verbindingsweg er nu toch komt. Ze volgen daarmee de lezing van Rijkswaterstaat. Volgens hen zorgt de ‘A16 Rotterdam’ er juist voor dat het verkeer op de A13, de A20 en de omliggende lokale wegen straks vlotter kan doorrijden. Daardoor zou de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied juist alleen maar beter worden.

Tegen de beslissing van de Raad van State kan geen beroep aangetekend worden en dat wil zeggen dat dit jaar nog gestart wordt met de voorbereiding van de weg. Denk echter niet dat je aan het eind van het jaar al even een testritje kan maken op het nieuwe asfalt. De aanleg begint namelijk pas in 2019 en voordat de asfaltlint begaanbaar is voor het publiek is het naar verwachting 2024.