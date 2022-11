Nederlandse CRX-held doet Paul Walker na

Kijk, we hebben meer mensen als deze Nederlandse CRX-held nodig.

Kennen jullie Leo de Haas nog? Dat is de presentator en producent van Blik op de Weg. Hij heeft op dit moment een alleraardigst YouTube-kanaal met allemaal materiaal dat we nog niet via de NCRV hebben kunnen kijken. Als je kijkt naar die beelden zie je ineens hoe snel de tijd veranderd is. De beelden die we vandaag binnen kregen doen ons daar aan denken.

Rond de milleniumwisseling was het ineens cool om een jaren ’90-Japanner te kopen en deze voor wat euro’s (die waren toen net nieuw) flink te modificeren. Dat is precies wat deze CRX-held heeft gedaan. Het gaat om Jake en hij heeft een Honda CRX Del Sol uit 1996.

Nederlandse CRX-held doet scene na

Met deze JDM-klassieker in wording laat hij een mooie actie zien. Het gaat om de move die Paul Walker maakte in de Arthouse-film ‘2 Fast 2 Furious’. Die film brengt op heel pure wijze in beeld hoe lastig het is voor voormalig delinquenten om terug in de maatschappij te keren. Een beroemde scène is dat Walker in zijn Evo achteruit rijdt en een J-turn maakt. Dat is precies wat Jake hier ook doet.

Hij rijdt hier over de openbare weg achteruit, keurig door het groene licht. Vervolgens maakt hij een J-turn. Eentje waar iedereen overigens een mening over zal hebben, want je bent pas welkom in de commentsectie nadat je 10 perfecte J-turns laat zien. Uit ervaring kunnen we zeggen dat het nog best lastig is om het netjes te doen. Uiteraard kun je via de BMW Driving Experience uitgebreid oefenenen in 3 Serie, in een veilige omgeving (en een plens water).

Petrolhead

Sowieso is het Instagram-account van deze Nederlandse CRX-held de moeite waard. Korte spijkerbroeken voor de mannen, héle korte spijkerbroeken voor de dame. Uiteraard in een bijzondere pose over de motorkap hangend. Merknamen van de banden in het wit. Spoilers, stickers, bumpers: het kan allemaal niet op.

Daarnaast heeft Jake ook nog eens een alleraardigste Ford Focus ST170, nog met de originele wielen (die tegenwoordig bijna niet meer te vinden zijn). Kortom, eigenlijk doet Jake wat wij allemaal zouden moeten doen: maximaal plezier beleven met de auto. En hopelijk kan Leo de Haas het dan van gevat commentaar voorzien, toch leuker dan Katy Perry. Enfin, de beelden kun je hieronder bekijken:

Foto- en videocredits: Jake Automotive via Instagram.

