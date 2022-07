Koop de prachtige 911 Carrera RS van wijlen Paul Walker

Deze Porsche 911 Carrera RS 2.7 is ‘Paul Walker-approved’.

Paul Walker, je heb misschien wel eens van ‘m gehoord. Het schijnt dat hij een rolletje had in een populaire filmreeks. Dat niet alleen, hij was ook een fervent petrolhead. Stiekem waren een aantal van zijn eigen auto’s veel gaver dan de auto’s die je in de films voorbij zag komen.

Heb je bijvoorbeeld ooit een klassieke 911 voorbij zien komen in een Fast & Furious-film? Nee. Paul Walker had er wel eentje, en niet de minste. Hij bezat de Heilige Graal onder de 911’s: een Carrera RS 2.7 uit 1973. Die auto gaat binnenkort onder de hamer.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er maar 500 stuks van de Carrera RS gebouwd zouden worden, als homologatiemodel. Uiteindelijk zijn er iets meer gebouwd, maar 1.580 is nog steeds niet veel. En dat zie je terug in de prijzen.

Onder de fraaie ducktail bevindt zich een 2,7 liter blok dat goed is voor 210 pk. Daar halen we tegenwoordig onze neus voor op, maar een Carrera RS weegt natuurlijk ook een stuk minder dan de auto’s van nu. Dit betreft een Touring-uitvoering, die 1.075 kg weegt. De Sport Lightweight-versie woog zelfs maar 975 kg.

Eigenlijk maakt het allemaal niet heel veel uit. Een Carrera RS wordt tegenwoordig vooral gekocht om naar te kijken. Het blijft ook een plaatje om te zien, met de ducktail, de uitgeklopte wielkasten en de Fuchs-velgen. Smaak had ‘ie wel, die Paul Walker. Dit exemplaar is uitgevoerd in lichtgeel met Pepita-bekleding en ziet er nog piekfijn uit.

Op een veiling brengt een Carrera RS al snel zes ton of meer op. De opbrengst van dit exemplaar kan eigenlijk niet tegen vallen, gezien de eigenaarshistorie. De kilometerstand is met 93.774 km ook nog niet extreem hoog, dus daar zal het evenmin aan liggen. De auto gaat over een maand onder de hamer op de Mecum-veiling in Monterey. Dan vindt daar het grote Amerikaanse autofestijn plaats dat Car Week heet.

Foto’s: Mecum Auctions