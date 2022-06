Koop deze Skyline GT-R V-Spec II van Paul Walker

Check hoe gaaf deze Skyline GT-R V-Spec II is! En het mooie is, hij kan van jou worden!

Ferrari, Porsche, Lamborghini: het lijstje met iIllustre merken met illustere auto’s is heel erg lang. Maar ja, voor lange tijd waren die merken níet vertegenwoordig in de Gran Turismo-games toen ze nog leuk waren.

Dus is er tussen 1997 en 2010 er een complete generatie aan mensen die juist wat extra liefde voelt voor de mooiere Japanse sportwagens. Dat is ook aan de prijzen te zien, want een goede Japanse volbloed in onverprutste staat is inmiddels goud waard.

Niet standaard

Onverprutst betekent overigens niet standaard. Want een bij een Japanse auto zijn upgrades gewoon salonfähig. Bij een Ferrari of Porsche beginnen de puristen te steigeren, maar JDM-liefhebbers zijn iets ruimdenkender. Zeker als het goede upgrades zijn. Het heeft ook te maken met de vermogens-cap waar de Japanse fabrikanten jarenlang mee te maken hadden.

Deze Nissan Skyline GT-R R34 is dan ook niet helemaal standaard. Het is een Skyline GT-R V-Spec II. Deze kun je herkennen aan de motorkap met NACA-duct erin (dat luchthappertje). Mocht de auto je bekend voorkomen, het is de auto geweest van de acteur Paul Walker. Een van de weinige personen die op het witte doek in ‘real life’ dezelfde smaak qua auto’s had.



Zoals gezegd is dit blauwe (Bayside Blue Metallic) niet standaard. Zo staat ‘ie op een Tein-schroefset en Volk TE37-velgen. Daarnaast is er een uitlaat die niet helemaal standaard is. In plaats van een enorme stortkoker had de R34 twee kleine eindpijpen links af fabriek. Dit klinkt ongetwijfeld beter.

Enig minpuntje is het afgrijselijke MOMO-stuurwiel. Toegegeven, het is period-correct en waarschijnlijk zitten de zweetresten en schilfers van wijlen Paul Walker erop, maar echt fraai is het niet. Gelukkig is een origineel exemplaar zo te monteren.

Mocht je interesse hebben, de auto staat te koop. Er is bijna 34.000 kilometer mee gereden. De prijs is niet bekend, maar zal ongetwijfeld niet mals zijn. Bel anders even met de Hive Auto Group, die ‘m te koop heeft heeft staan.

