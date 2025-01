Nederlandse en Belgische Tesla-rijders willen dit record verbreken

De Nederlandse en Belgische Tesla Owners Clubs willen samen dansen.

Als enige op een parkeerplaats je Model X laten dansen is een beetje treurig, nietwaar? In het begin kijken de meeste omstanders met een grijns op hun gezicht toe, maar na een paar minuten hebben ze het wel gezien. Maar hoe zou de reactie zijn als er 1.000 Tesla’s tegelijkertijd met hun lampen flitsen? Daar hopen de Tesla Owners Clubs van Nederland en België achter te komen en als het even kan ook een record in de wacht te slepen.

Samen met het Belgische Electrify Europe organiseren de twee fanclubs de Tesla Lightshow 2025. De organisatoren willen geschiedenis schrijven met de grootste gelijktijdige licht- en drone-show ter wereld. Ja, tijdens de recordpoging vliegen er een boel drones boven de EV’s.

Om ervoor te zorgen dat alle Tesla’s up-to-date zijn, is er een nieuwe dans bedacht. De Owners Clubs nemen USB-sticks mee waarop de software staat. Die stick stop je in je Tesla, je downloadt de MB’s en binnen een mum van tijd zou jouw auto mee kunnen dansen.

Waar moet ik met mijn Tesla wezen?

De Tesla Owners Clubs van Nederland en België hopen het record te vestigen op zondag 23 februari 2025, op Droneport – Brustem Airport in Sint-Truiden, België. Om 15:00 uur kun je terecht en het spektakel begint om 18:00 uur. Het idee is om meer dan 902 auto’s met elkaar te laten dansen. In Finland was dat het aantal Tesla’s dat een Europees record vestigde.

Je wordt vriendelijk, doch dringend verzocht om je in te schrijven voordat je komt. Aanmelden kan via de website van de Belgische Tesla Owners Club. Volgens de Nederlandse Tesla-fanclub hebben zich al 606 auto’s aangemeld. Eigenaren komen uiteraard uit België en Nederland, maar er zijn ook Tesla-rijders aanwezig uit onder andere Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Finland en Zweden. Bekijk hier hoe zo’n lichtshow eruit ziet.

Foto: Tesla Model S gespot door @mhaarten