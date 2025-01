Land Rover bevestigt: Defender wordt voorlopig NIET elektrisch

De Nederlandse commerciële baas legt uit waarom de offroad-koning voorlopig benzine blijft slurpen.

Het had dit jaar zover moeten zijn: de komst van een volledig elektrische Defender. Middels een facelift zouden er wat zaken veranderen aan de koets om de offroader EV-klaar te maken. Van alle formaten (90, 110 en 130) hadden er dit jaar EV-versies moeten komen. Je merkt het al: dit gaat voorlopig allemaal niet door.

Dat zegt de commerciële manager van Jaguar Land Rover, de Nederlander Lennard Hoornik, tegen Autocar. Tot aan het einde van dit decennium hoef je nog geen volledig elektrische Defender te verwachten. Pas bij de volgende, volledig nieuwe generatie van de Defender zou er een EV kunnen komen. En ook dat is nog niet zeker.

Hoornik aan het woord

De commerciële topman van JLR legt uit waarom de elektrische Defender wordt uitgesteld. De huidige ‘L663’-auto op het D7x-platform elektrificeren is niet wat we willen. De L663 is briljant in wat hij doet. We hebben al een plug-in hybride versie, maar het is niet gemakkelijk om de extra ruimte te vinden die je nodig hebt binnen dat chassis voor de batterijen”, zegt Hoornik.

Hij vervolgt: ”We hebben gezegd dat we een elektrisch productiemodel maken voor elk van onze nieuwe merken (Range Rover, Defender Discovery en Jaguar) en daar houden we ons aan, maar de ruimte vinden op het huidige Defender-platform is heel erg moeilijk, dus we moeten iets anders gebruiken.”

Nieuw Defender-platform

Wat ”iets anders” dan precies is, vertelt de Nederlander helaas niet. Het zou logisch zijn als het merk wacht tot de nieuwe generatie en dat platform vanaf het begin klaarmaakt voor een elektrische versie. Het merk zou natuurlijk ook nóg een los merk kunnen oprichten dat elektrische Defenders bouwt en verkoopt. Dan kun je nu al met een leeg vel papier beginnen en hoef je niet te wachten op de volgende generatie van de Defender. Hierover wil Hoornik ook geen duidelijk geven.

Hoornik sluit af met: ”De EV moet op een belangrijk moment in de evolutie van de Defender komen.” Daar worden we ook niet veel wijzer van. Een nieuwe generatie is een belangrijk moment, maar een nieuwe merk lanceren is dat zeker ook. Nog even afwachten dus. Net als op de elektrische Range Rover.