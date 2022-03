De Nederlandse F1-kijkcijfers dalen op dramatische wijze. 700.000 kijkers zijn ineens ‘weg’.

Formule 1 kijken in nederland was vroeger heel makkelijk. Je zette de televisie aan, zapte naar RTL 5 en daar kon je genieten van Olav Mol, Mike Hezemans, Rudd ter Weijde, Allard Kalff en consorten. De opzet was simpel, de uitwerking prima. Af en toe was er reclame tijdens de race, maar Olav zette die altijd slim in tijdens safetycar momenten. Minimale schade.

Tegenwoordig is het wat lastiger. Vorig jaar kon je nog Ziggo aanzetten, maar ook dat is niet meer mogelijk. Je zult nu echt specifiek moeten betalen voor de geneugten van Formule 1. Op dit moment zijn er twee manieren om te kijken: Viaplay (saai commentaar, matig beeld, hoge prijs) of F1TV (Brits commentaar, prima beeld, schappelijke prijs).

Nederlandse F1-kijkcijfers dalen

Hoe pakt dt uit voor de Formule 1? Simpel, men haakt dus gewoon af. Althans, dat is een conclusie die je naar 1 race zou kunnen trekken. De kijkcijfers daalden namelijk dramatisch. Dat meldt RTL Nieuws. Zij hebben cijfers opgevraagd bij SKO (Stichting Kijk Onderzoek). Deze stichting meet de kijkcijfers.

Vorig jaar keken er 2.500.000 Nederlanders naar de GP van Bahrein, toen ook de openingsrace van het seizoen. Dit jaar was dat flink minder: 1.800.000 kijkers in Nederland. Dat zijn 700.000 Nederlandse F1-kijkers die wegblijven. Is alles dan de schuld van Viaplay? Nee, niet helemaal. Zo wisten de kijkers van te voren niet hoe saai het zou gaan worden, natuurlijk. Volgens de SKO ligt het ook aan het tijdstip. De race was nu een uur eerder dan vorig jaar en dat schijnt van invloed te zijn. Ook het lekkere weer schijnt van invloed te zijn.

Schattingen

Nu zijn dit allemaal zeer grove doch onderbouwde schattingen. Viaplay deelt namelijk de kijkcijfers niet, dus de SKO moet met modellen, statistieken en dergelijke aan de slag om tot een goed beeld te komen. Wel gaf Viaplay aan dat ze te maken hadden met ‘een record’.

Ja, nogal wiedes. De streamingdienst is nog maar een paar weken in nederland actief en de enige reden om 9,99 euro per maand te betalen is natuurlijk Formule 1. Het aantal series en films is nog niet echt de moeite waard ten opzichte van Netflix, Videoland, HBO Max, Amazon Prime of Disney+ (vergeten we er nog een?). Heb jij al een ViaPlay-abbonement geregeld? Laat het weten, in de comments!

