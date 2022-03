Stand na GP Bahrein 2022 en 6 dingen die ons opvielen

Het is maandagochtend, dus is het de hoogste tijd voor de stand na GP Bahrein 2022. Daarnaast vielen ons er een paar dingen op.

Nou, hij zit erop! De eerste race van 2022. Normaal gesproken gaan we door waar we gebleven zijn. Maar nu is alles anders en dan bedoelen we echt alles. Andere Nederlandse zender, andere commentatoren, Tom Coronel is ineens heel rustig, er zijn nieuwe graphics voor en de auto’s zijn anders.

Kortom, er is een hoop gebeurd en een hoop dat ons opviel. Uiteraard hebben we alle rangen, standen en overzichten die er toedoen. Maar voordat we daarmee beginnen, hebben we een paar dingen die ons opvielen:

Kevin Magnussen!

Twee weken geleden ware Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen niet bezig met de F1. Nu ineens hebben ze er een raceweekend opzitten. In beide gevallen deden ze het meer dan uitstekend. Nico Hülkenberg is er al een tijdje uit. Hij heeft enkel de trainingen kunnen rijden. Dat was al voldoende om sneller te zijn dan Lance Stroll in de kwalificatie (race viel wat tegen). Au. K-Mag deed het nog beter. Natuurlijk, hij had wat meer tijd om zich voor te bereiden. Maar de zevende positie bij de kwalificatie en P5 in de race is buitengewoon knap en een voorbode van wat we kunnen verwachten, aldus Steiner.

Wat is er aan de hand met Mercedes?

Mercedes heeft het lek nog niet helemaal boven. Iedereen en hun de moeder wist het zeker: ze zijn aan het zandzakken. Is dat ook het geval geweest? Nee, ze hadden het echt zwaar. In de kwalificatie kwamen ze er niet echt aan te pas. Als je de beste sectortijden van Hamilton aan elkaar knoopt, dan was het verschil maar twee-drie tienden. Dus het leek erger dan dat het was, maar het is duidelijk dat ze (voor nu) niet de toon zetten. De P3 en P4 van Mercedes, zijn wel een tikkeltje geflatteerd.

Wat is er aan de hand met Mercedes teams?

Het is echter niet alleen Mercedes dat tegenvalt, maar alle teams die gebruik maken van Mercedes-motoren hebben weleens een beter weekend gehad. Met name Aston Martin en McLaren vielen erg tegen (van Williams kun je niet alles verwachten). Een reden kan de E10-benzine zijn, in plaats van E5 vorig jaar. Dat betekent dat er 10% ethanol in de brandstof zit. Het verschil is echt heel erg groot.

Ferrari weer aan top!

Eindelijk is Ferrari weer echt snel. Sterker nog, op dit moment is Ferrari het snelst. Wel zien we dat Leclerc en Verstappen net iets meer kunnen brengen dan hun teamgenoten. Het is in elk geval goed dat Ferrari weer een topteam is dat standaard mee kan doen voor de overwinning. En gelukkig is het verschil met Red Bull niet extreem groot, qua snelheid althans. Qua betrouwbaarheid en punten is het verschil nu heel groot.

Banden zijn knaak

We wisten dat de nieuwe banden voor uitdagingen gingen zorgen. Dat gebeurde dan ook. Het aantal pitstops was dan ook enorm hoog. En dat terwijl we dachten dat alles en iedereen op een één stops-strategie zou zitten. Hamilton startte op geel, ging na 12 ronden over op hard en in ronde 28 over naar medium. Hier valt veel te winnen voor de strategie-bedenkers. Houd er wel rekening mee dat we nu gereden hebben met de C1, C2 en C3-banden. Dat zijn de hardste van de drie banden.

Red Bull is snel maar onbetrouwbaar

Het zag er zo mooi uit tijdens de pre-seasontesten. Maar Red Bull heeft zijn huiswerk niet voor elkaar. Zowel Perez als Verstappen hadden de nodige problemen tijdens de race. Het goede nieuws is dat de snelheid er ten opzichte van de race er wel is. Maar twee keer een DNF in plaats van P2 en P4 is heel erg zuur.

Rijderskampioenschap

Dat is altijd een makkie de eerste race van het seizoen. De race-uitslag is meteen de tussenstand in het kampioenschap. Het gat tussen Hamilton en Verstappen in 2022 is groter dan dat het in 2021 ooit geweest is. Magnussen pakt meteen punten bij zijn return naar de F1. En je mag zeggen van Hamilton. wat je wil, maar hij staat er wel meteen om punten te pakken wanneer het kan.

De stand na GP Bahrein 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt

Positie Coureur Team Punten 1 Leclerc Ferrari 26 2 Sainz Ferrari 18 3 Hamilton Mercedes 15 4 Russell Mercedes 12 5 Magnussen Haas 10 6 Bottas Alfa Romeo 8 7 Ocon Alpine 6 8 Tsunoda AlphaTauri 4 9 Alonso Alpine 2 10 Zhou Alfa Romeo 1 11 Schumacher Haas 0 12 Stroll Aston Martin 0 13 Albon Williams 0 14 Ricciardo McLaren 0 15 Norris McLaren 0 16 Latifi Williams 0 17 Hülkenberg Aston Martin 0 18 Pérez Red Bull 0 19 Verstappen Red Bull 0 20 Gasly AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Red Bull is het slechtste team! Ze staan namelijk stijf laatste. Verder valt op dat Haas op nummer 3 staat!Met Red Bull weet je dat de snelheid er is om te stijgen. De Mercedes-teams Aston Martin, Williams en McLaren konden zelfs met de pech van anderen geen deuk in een pakje boter rijden.

De stand na GP Bahrein 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt

Positie Team Punten 1 Ferrari 44 2 Mercedes 27 3 Haas Ferrari 10 4 Alfa Romeo Ferrari 9 5 Alpine Renault 8 6 AlphaTauri RBPT 4 7 Aston Martin Mercedes 0 8 Williams Mercedes 0 9 McLaren Mercedes 0 10 Red Bull RBPT 0

Kwalificatieduel

De kwalificatie was enorm spannend. Met name omdat we niet wisten hoe deze ging verlopen. Daarnaast waren we stiekem best benieuwd naar de onderlinge verschillen tussen de teamgenoten. Zoals gezegd doen de invallers het buitengewoon goed. Ook valt op dat Albon totaal geen kind had aan Latifi. Bij Ricciardo is er flink wat werk aan de winkel.

De stand na de GP Bahrein 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (1) George Russell (0) Red Bull Max Verstappen (1) Sergio Pérez (0) Ferrari Charles Leclerc (1) Carlos Sainz (0) McLaren Lando Norris (1) Daniel Ricciardo (0) Alpine Fernando Alonso (1) Esteban Ocon (0) AlphaTauri Pierre Gasly (1) Yuki Tsunoda (0) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (0) Williams Alex Albon (1) Nicholas Latifi (0) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (1) Guanyou Zhou (0) Haas Kevin Magnussen (1) Mick Schumacher (0)

Snelste raceronde

Het was écht een topweekend voor Leclerc. Pole position, winst én de snelste ronde. De Monegask was deze race echt ongenaakbaar en wist elke move van Verstappen te pareren.

De onderlinge stand na GP Bahrein 2022 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 1

Driver of the Day

Nog voordat we een meter gereden hebben, dat kan niemand anders dan Nico Hülkenberg zijn. Hij kwam, hij zag en hij deed het beste dat hij kon. Dat was beter dan wat Lance Stroll kon klaarspelen. Maar ja, hij finisht als laatste. Kevin Magnussen reed eveneens de race van zijn leven met een uitstekend resultaat. Maar ook hier gaat Charles Leclerc met de winst ervandoor. Hij is de Driver of the Day.

Had de redactie de GP van Bahrein 2022 goed voorspeld?

Niet helemaal. Dat Verstappen snel zou zijn, werd voorspeld. Maar niet dat hij uit zou vallen. Ook werden de kansen van Mercedes iets te hoog ingeschat. Dat wordt nog wat voor de komende races!

De stand na de GP Bahrein 2022 in het redactieklassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 2 Jaap 2 Wouter 1

Deze Grand Prix is al verreden:

20 maart | GP van Bahrein

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

27 maart | GP van Saudi Arabië

10 april | GP van Australië

24 april | GP van Emilia Romagna

8 mei | GP van Miami

22 mei | GP van Spanje

29 mei | GP van Monaco

12 juni | GP Azerbeidzjan

3 juli | GP van Groot-Brittannië

10 juli | GP van Oostenrijk

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

25 september | GP van Rusland

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazlië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP Saudi Arabië worden aanstaande vrijdag 25 maart om 15:00.