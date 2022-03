Het is treurigheid troef met deze sneuste Mitsubishi van vandaag. En die van morgen. En overmorgen waarschijnlijk ook.

Mitsubishi was ooit een van de grotere merken. Wereldwijd werden de auto’s goed verkocht. In het thuisland deden ze het goed en in de VS waren ze ook niet aan te slepen. Naast eigen modellen werkten ze ook samen met Chrysler. Veel kleine modellen van dat (toen nog zelfstandige) concern werden gebouwd door Mitsubishi, of waren door Mitsubishi ontworpen.

En wat te denken van Hyundai en Kia? Die merken hebben furore gemaakt met techniek van Mitsubishi. Nadat Kia van de Mazda-techniek afstapte, ging met samen met Hyundai en Mitsubishi motoren ontwikkelen. Al die 2.0 en 2.4 viercilinders die je wereldwijd tegenkomt: allemaal Mitsubishi.

Ralliart

Op dit moment gaat het aanzienlijk minder goed met Mitsubishi en dus ook met Ralliart, de in-house tuningdivisie van Mitsubishi. Dat blijkt wel uit deze Mirage Ralliart en Triton Ralliart, waarmee Mitsubishi het Ralliart-label nieuw leven wil inblazen. De Mirage kennen wij als Space Star (en de goedkoopste auto van Nederland in 2022).

De Ralliart-behandeling is om van te huilen. Kijk, in principe is het wel geinig. Voor een hogere topsnelheid zijn er stickers, de velgen zijn zwart en de rode spatlapjes zijn gewoon koddig. Je krijgt ook nog eens een zwart dak! Ook zijn er andere skirts en spoilertjes. In het interieur krijg je een Ralliart-mattenset. Tja. Dat is het dan ook wel.

Dit is de sneuste Mitsubishi van het moment

Beide maken aanspraak op de sneuste Mitsubishi van 2022. Geen straffer onderstel, geen grote turbo, geen rolkooi, geen lichtgewicht Enkei-wielen, geen verstelbare taartschep, geen Recaro kuipstoelen en geen Momo-sportstuurwiel. Een goedkope hatchback en medium pick-up, die je in Nederland als L200 bedrijfswagen kunt aanschaffen. Dat is het.

Laten we niet hopen dat het de laatste stuiptrekkingen zijn van een eens zo trots merk dat zichzelf ‘De Gestaalde Perfectie’ noemde. In Nederland zul je deze twee niet tegenkomen, alhoewel je die stickers vast wel online kunt bestellen ergens.

