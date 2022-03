NEE! Toekomst GP België bedreigd

De toekomst van de GP België is heel erg somber.

Het is misschien wel de mooiste race van de kalender. We hebben het natuurlijk over de Grand Prix van België. En dan niet die van vroeger op Zolder, maar die op Spa-Francorchamps. Dat meldt het Belgische HLN.

Op dit moment zijn matig bedachte baantjes op plaatsen (waar regen en mensenrechten niet lijken te bestaan) heel erg populair. We hebben net de GP van Bahrein gehad, de GP van Saudi-Arabië komt deze week en dan krijgen we aan het einde de GP van Qatar en de GP van Abu Dhabi.

Toekomst GP België

Volgens Stefano Domenicali is de balans tussen ‘nieuwe en historische races’ nog niet helemaal juist. Nu hopen we allemaal dat de F1 die Tilke-banen afgeschaft, ten faveure van legendarische circuits. Dat hopen wij natuurlijk ook, maar het is niet hetgeen dat Domenicali bedoelt.

Domenicali geeft namelijk aan dat er nieuwe races bij gaan komen en dat klassieke GP’s zullen komen te vervallen. De belangrijkste GP die kan komen te vervallen is de GP van België. Die liep vorig jaar in het water (…) en zal dit jaar voor het laatst verreden worden. Er is namelijk geen contract voor de jaren erna. De kans dat het contract vernieuwd wordt, lijkt klein te zijn.

Meer GP’s op de schopstoel

Niet alleen de Belgische GP zit op de schopstoel, ook in Mexico, Monaco en Frankrijk is men niet zeker van een vervolg. Alhoewel, wij kunnen ons niet voorstellen dat Monaco niet verlengd gaat worden.

Het zijn overigens niet allemaal extra Grand Prix’ in het Midden-Oosten die in de plaats komen. Zo krijgen we namelijk dit jaar de Grand Prix in Miami en in 2023 komt daar met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid de GP van Las Vegas bij.

De focus op de VS is niet zonder reden. Voor het eerst in hele lange tijd is er veel aandacht en interesse vanuit het land van Sleepy Joe. Volgens Stefano Domenicali is het van belang om daar zo snel mogelijk op in te spelen en ervan te profiteren.

Met dank aan @osmo voor de tip!