Eigenaar tankt per abuis diesel met zijn McLaren F1 GTR

Het is iedere keer weer even nadenken: was een McLaren F1 nu een benzineauto of toch een diesel?

Iedereen doet wel eens iets stoms in een moment van onoplettendheid. De ene keer loopt het met een sisser af, de andere keer heeft het consequenties. Maar het levert in ieder geval wel leuke verhalen op. Als alles goed gaat is het leven ook zo saai, nietwaar?

François Perrodo, CEO van oliemaatschappij Perenco en fervent petrolhead, heeft ook een gênant verhaal te vertellen. Je zou denken dat hij de laatste persoon is die de verkeerde brandstof is zijn auto gooit, maar toch maakte hij deze klassieke fout.

Als het om een Polo 1.0 TSI ging was het niet zo opzienbarend geweest, maar Perrodo tankte diesel met zijn McLaren F1 GTR. Dat lees je goed: een McLaren F1 GTR, een van de meest iconische raceauto’s van de jaren ’90.

Gelukkig kon de eigenaar om zichzelf lachen en hij gunt anderen dit plezier ook. Daarom deelde hij dit verhaal op zijn Instagram. Waarschijnlijk krijgt hij dit dus de rest van zijn leven te horen.

Dit voorval gebeurde trouwens gewoon bij een openbaar tankstation, wat an sich al bijzonder is. De kans om een McLaren F1 in het wild tegen te komen is al astronomisch klein, maar een F1 GTR zie je helemaal nooit op de openbare weg. Dat is namelijk niet legaal. Het exemplaar van Perrodo is echter gewoon voorzien van een kenteken.

De auto maakt het naar omstandigheden goed, maar kwam in eerste instantie wel stil te staan. Daarom werd McLaren F1-goeroe Paul Lazante opgetrommeld, die vast moest stellen dat er geen benzine maar diesel was getankt. Om herhaling te voorkomen is er nu een sticker boven de tankdop geplaatst met de tekst ‘Francois No Diesel’.

François weet inmiddels ook wat er op zijn graf moet komen te staan, namelijk het volgende:

Here rests FP, good husband, good father, a true petrolhead, multiple WEC champion and 24h of Le Mans winner. But above all, the only man to have filled a McLaren F1 with diesel… Ever.

Bron: @fanchracing op Instagram

Foto credit: Jez en Robert Stokes