Nederlandse Mercedes SLS occasion kost één miljoen euro - Autoblog.nl

Eén miljoen euro voor een Mercedes SLS occasion: zo duur zijn ze nog niet. Ten minste, de meeste zijn nog niet zo duur.

Als we even kijken naar de huidige elektrische auto’s, dan valt op dat snelheid steeds meer een ding wordt. Het lukt Kia en hun EV6 om een elektrische middenklasser toch een aardig rap ding te maken. Uiteraard kunnen we Tesla en hun Ludicrous Plus modus ook niet vergeten: niet snel uitziende auto’s sprinten zo naar 100 in bizarre tijden.

Vroeg

Mercedes had dit kennelijk al snel door. Toen elektrisch nog aardig in de kinderschoenen stond, had Das Haus kennelijk door dat elektrische motoren relatief simpel voor duizelingwekkende getallen konden zorgen. Op de Autoshow van Parijs in 2012 werd daarom de Mercedes SLS Electric Drive onthuld.

De toenmalige SLS supercar van het merk was het tegenovergestelde van een EV met zijn 6.2 liter V8 voorin. Toch was de potentie van elektrische aandrijving iets wat we nog nooit gezien hadden. De standaard SLS had 571 pk en 650 Nm, de Electric Drive heeft 750 pk en 1.000 Nm koppel. Iets wat toen nieuw was, nu gemeengoed. De SLS Electric Drive is trouwens nog steeds de meest krachtige Mercedes ooit gebouwd! Ook was deze SLS al uitgerust met regeneratief remmen en ‘one-pedal-drive’, iets wat we nu ook erg normaal vinden. Het concept van afremmen zonder rempedaal was toen bizar.

Voor de specs waren de cijfers trouwens niet eens duizelingwekkend: 0-100 deed de SLS Electric Drive in 3,9 seconden. Dat is 0,1 seconden trager dan de standaard SLS. Dat met vier motoren, één voor elk wiel. Daar begint het met de nadelen die de SLS Electric Drive heeft.

Flop

De Mercedes SLS Electric Drive was trouwens een gigantische flop. Het gewicht was een nadeel, de SLS-E woog namelijk 560 kg meer dan de SLS Black Series. Het rijbereik was niet rampzalig (250 km) maar wel gemeten via de NEDC-cyclus. Het was dus veel minder. Ook kon je zo’n ding natuurlijk nergens opladen en als je al een stekker had gevonden, moest de SLS er uren aan staan voor een beetje juice. Mercedes wilde 100 exemplaren bouwen, dat werden er negen. Wereldwijd.

Zeldzaam

Acht jaar later komen we de Mercedes SLS Electric Drive tegen als occasion. Dit is één van de negen exemplaren die een eigenaar vond. De eerste koper was Zwitsers, maar de auto staat nu in ons eigen land! Er is weinig mee gereden: 3.900 km. De auto is gespoten in het zeer besmettelijke AMG Electric Yellow wat we zagen op de SLS E-Cell Concept. Termen als ‘ZEER COMPLEET!!1!’ en UNIEK!!1!1!’ zijn terecht, want dit is inderdaad erg uniek en alles is gedocumenteerd en bijgehouden.

Duur

Dat mag ook wel, want de nieuwe eigenaar worden van deze Mercedes SLS Electric Drive occasion is geen goedkoop grapje. Vanwege de zeldzaamheid wordt deze auto verkocht voor 1.050.000 euro. De Mercedes SLS als occasion kost net geen 300.000 euro in ons land, dus het driedubbele daarvan is een hoop geld. Dan heb je wel de meest krachtige én meest opvallende Mercedes ooit, waar je alle milieuzones mee in mag én waar er maar negen van zijn. RM Sotheby’s doet de verkoop en de SLS is een los item.