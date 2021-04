Is dit de beste kleur voor een Aston Martin DBX? - Autoblog.nl

Vandaag is de dag van oranje, maar Aston Martin leidt onze aandacht daar vanaf door de Pastel Collection: een greep uit hun modellen in wel een hele bijzondere tint.

Het is Koningsdag en daarom hebben we je vandaag al meegenomen in alle tinten oranje. Ook vroegen we je al of jij ooit oranje op je auto zou overwegen. Mocht je bij oranje al zoiets hebben van “nou, dat is wel héél extreem”: dan is de nieuwe Aston Martin Pastel Collection waarschijnlijk niks voor jou.

Pastel Collection

Pastelkleuren zijn… nou ja, zie bovenstaande afbeeldingen maar. Het zijn felle kleuren die meestal erg tegen wit aan hangen op het kleurenspectrum. De bespoke division van Aston Martin genaamd Q heeft een vijftal modellen uitgevoerd in een pastelkleur. Het gaat om de DB11 als Coupé en Volante, de Vantage in beide deze uitvoeringen en de sowieso al vrij opvallende DBX. De auto’s zijn allemaal te koop bij Aston Martin Newport Beach, één van de belangrijkste dealers van Aston Martin in Californië, VS.

DBX

De Aston Martin DBX uit de Pastel Collection is gespoten in “Vibrant Coral”. Pastel roze dus. Het maakt van de SUV toch wel een beetje een Barbie Jeep. Aston Martin zegt dat het interieur “Obisidian Black” is, maar de blikvanger is toch echt de onderste helft en de stoelen in het wit. Zelfs de roze kleur komt nog terug in het interieur, in de middenconsole. De Aston Martin DBX is, zoals elke auto in de Pastel Collection, de enige die zo uitgevoerd gaat worden. Aanschaffen gaat je 239.836 dollar kosten.











Vantage Coupé

Bij Ultraviolet denk je wellicht aan UV-licht. Bij Ultraviolet als autokleur denk je wellicht aan de Porsche 911 GT3 RS die af fabriek in die kleur verkrijgbaar was. Ultraviolet is ook hoe de kleur op deze Aston Martin Vantage uit de Pastel Collection heet. Het gaat dus om een zeer licht paars. Ook hier is het interieur tweekleurig in zwart en wit, met de exterieurkleur in de middenconsole. Deze Vantage is net zo uniek als de DBX en kopen kan voor 195.680 dollar.

Vantage Roadster

Een iets lichtere tint paars vinden we op de Aston Martin Vantage Roadster uit de Pastel Collection. Net als de rest wordt deze kleur – Cardamom Violet genaamd – gecombineerd met een tweekleurig interieur. In een oogopslag zou je nog kunnen denken dat deze Vantage Roadster wit is. Als je dus de minst opvallende wil, zouden wij deze aanraden. Het is echter net als de salade bij McDonalds aanwijzen als de meest gezonde: je kunt beter ergens anders eten als dat je doel is. De minst ongezonde Aston Martin uit de Pastel Collection gaat je 203.880 dollar kosten.

DB11 V8 Coupé

Ondergetekende vindt het lastig om de Pastel Collection van Aston Martin ‘fraai’ te noemen. Het is vooral erg opvallend en buitenissig, maar Aston Martins werken juist vaak in donkere kleuren. Dan lijkt deze DB11 V8 Coupé nog de meest normale. De kleur doet wat denken aan Miami Blue van Porsche en is nét niet te opvallend. De specificatie van het interieur is wederom tweekleurig zwart/wit. Het is jammer dat ze niet de DB11 met V12 hebben gekozen, maar als je de V8 niet erg vindt dan is de DB11 in Butterfly Teal klaar om opgehaald te worden, mits 271.059 dollar wordt achtergelaten bij Aston Martin Newport Beach.

DB11 V8 Volante

De duurste uit dit bonte gezelschap is de DB11 Volante, eveneens de versie met V8. Deze is gespoten in een zeer licht blauw, Clear Water genaamd. De kleur van de zee op de betere boulevards in de Rivièra, Cote d’Azur of Bloemendaal aan Zee. De combinatie van licht blauw met witte stoelen is wel erg lekker zomers, het moet gezegd worden. De Aston Martin Pastel Collection wordt gecompleteerd door deze 290.192 dollar kostende dakloze DB11. Welke kies jij?