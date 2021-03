Kia EV6 GT kan 260 km/u en supercars pesten - Autoblog.nl

Het is bijna oneerbiedig om te zeggen dat de EV6 een doorsnee Kia is. De Kia EV6 GT gaat een behoorlijke stap verder.

Met de Stinger liet Kia al zien ook auto’s te kunnen bouwen voor liefhebbers van autorijden. Met de EV6 lijkt het merk nog een stapje verder te gaan. De Zuid-Koreanen hebben het uiterlijk van de auto al eerder gepresenteerd. Nu is ook aanvullende informatie bekendgemaakt.

EV6 GT

De nieuwe Kia EV6 is best wel indrukwekkend. Althans, als je Kia ziet als een merk dat vooral mobiliteitsoplossingen aan auto’s in het gamma heeft. Vergeet dat allemaal met deze EV6. Zo heeft de GT variant van de elektrische auto een topsnelheid van 260 km/u. Ook tijdens een drag race weet deze EV zijn mannetje te staan. In een sprint op de 400m is de Kia een fractie langzamer dan een McLaren, maar bijvoorbeeld sneller dan een Lamborghini Urus. Natuurlijk is de vergelijking van een elektrische auto met een conventioneel voertuig altijd een beetje krom, maar desalniettemin is het interessant. De EV6 GT levert 584 pk aan vermogen. De sprint van 0-100 is gedaan in 3,5 seconden. Daarnaast heeft de EV6 GT een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel.

Kia EV6 informatie

Het uiterlijk van de Kia EV6 is ook anders dan we tot nu toe van het merk gezien hebben. De vergelijking met de Aston Martin DBX werd al even gemaakt met de achterkant van de EV. Of dat een compliment of een belediging is mag je zelf bepalen. In het interieur is het een massa aan schermen, inclusief een head-up display voor de bestuurder. De stoelen zijn gemaakt van vegan leer, wat helemaal hip is tegenwoordig.

Je kunt 800V snelladen met de Kia EV6. Met deze razendsnelle laadtechnologie kun je van 10 tot 80 procent laden in slechts 18 minuten. In ongeveer 4,5 minuut laden komt er al 100 km aan range bij. De actieradius van de EV6 ligt op 510 kilometer. De elektrische auto mag maximaal 1.600 kg trekken.

Er komen meerdere varianten op de markt. Met tweewiel en met vierwielaandrijving. De batterijcapaciteit is 58.0 kWh en 77.4 kWh, afhankelijk van de uitvoering. De verkoop van de EV6 gaat in het tweede kwartaal van dit jaar van start. Vanaf vandaag kun je de Kia reserveren.