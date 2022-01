Dikke middenklasser met potentie voor €17.500 – Autoblog advies

Voor het laatst een dikke middenklasser met potentie. Snel, nu het nog kan. Welke moet je kiezen?

De tijden van het rijden met benzinemotor komt eindelijk in zicht. In 2030 tot 2035 is het in veel landen niet meer toegestaan. Achter de schermen zijn veel fabrikanten bezig met het ontwikkelen van elektrische auto’s en in sommige ambitieuze gevallen zelfs waterstof. Maar als het gaat om occasions, zullen we er nog wel eventjes aan vast moeten houden. De handel in occasions is VEEL groter dan nieuwe auto’s en er zijn nauwelijks EV’s. En er zijn al helemaal weinig ‘goede’ EV’s.

Voor Danian ook een mooi moment om nog even één keer te genieten van een dikke benzinemotor. En dan even een echt dikke, geen 1.4 met een turbo, maar als het even kan iets met zes cilinders en een turbo of compressor. Dit zodat Danian nog even wat extra pk’s eruit kan halen.

Qua uitrusting moet het vooral een sportieve auto zijn. Opties maken hem niet heel erg veel uit, maar een sportinterieur, cruise control en climate control zijn een must. Hij is al een tijdje zoekende, maar heeft no niet zoveel gevonden.

De wensen en eisen van Danian voor een dikke middenklasser met potentie:

Huidige auto: BMW 528i (E39) Koop of lease: Koop Budget: 15.000 tot 17.500 euro Jaarkilometrage 12.500 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Iets nieuwers Gezinssamenstelling Gehuwd, maar geen kinderen Voorkeursmerken BMW No-go Aziatisch

BMW 335i Coupé M Sport (E92)

€ 16.950

2010

150.000 km

In principe kun je bij BMW een hele hoop kanten op. De nieuwere F30 is ook mogelijk, maar dan moet je het doen met een 320i of 328. Die zijn te chippen naar 300, maar doe dat niet. De turbo kan het vermogen leveren, de rest van de motor niet echt. Een F30 zescilinder wordt lastig, maar een hele nette E92 kan dan weer wél. Deze werd nog een een tijdje naast de F30 gebouwd.

Ondergetekende vind de E9X prettiger dan zijn opvolger als het op sturen aan komt en de 335i stelt dan ook niet teleur. Ook prettig, de 335i heeft nog hydraulische stuurbekrachtiging! De motor is wel een dingetje. De N55 is een heel fijn blok, maar minder goed te tunen dan zijn voorganger. Maar 350 pk is geen enkel probleem en meer dan zat voor een dergelijke auto. Check hier ons BMW E90 AB aankoopadvies.

Seat Leon SC Cupra 280 (5F)

€ 16.450

2014

120.000 km

Jazeker, waarom naar Duits premium kijken, als je ook in Spaans premium kunt knallen? De techniek is namelijk Duits. In principe heb je te maken met de aandrijflijn van een Audi S3: dus de sterkere 2.0 TSI motor met 280 pk, maar dan met de lichtere FWD-setup van de Golf GTI Performance. Mede dankzij het enorm effectieve sperdiff is het een genot om mee te rijden. Je voelt behoorlijk goed wat er gebeurt.

Ook de rest van het chassis is hoogwaardig: ook zonder modificaties is dit een ‘complete’ auto. Ga je echter voor het betere kietelwerk, dan kun je meer dan 400 pk zonder al te veel moeten eruit halen. In dit geval vonden we een SC, een ruimere en praktischere ST (stationwagon) is wat duurder, maar een vijfdeurs moet ook te vinden zijn. Het is een dikke middenklasser met potentie, maar dan wel met de nadruk op de potentie. Het interieur is niet bijzonder luxueus (het is gewoon prima). Uiteraard is er ook een Seat Leon Cupra 5F AB Aankoopadvies.

Mercedes-Benz C350 AMG Sports Package (W204)

€ 14.950

2012

155.000 km

Laten we meteen met het slechte nieuws beginnen: de motor kun je nauwelijks chippen. Toch is het eeen dikke middenklasser met potentie, want er is alsnog voldoende voor te krijgen. Er zijn een paar tuners die de motor kunnen optimaliseren, maar de winst is minimaal. Nu ben je met 306 pk niet onderbedeeld! Sterker nog, het is een enorm fijne ‘hubraummotor’. Je hebt namelijk een grote cilinderinhoud, dus je hebt alles wat je wil: een lineaire vermogensopbouw, directe gasrespons, voldoende koppel en een aangenaam geluid.

De rest van de C-Klasse is ook erg goed. Ga wel voor een facelift-exemplaar, die hebben een fraaier interieur. Met het AMG-pakket ziet ‘ie er aangenaam dik uit. Qua rijden zit het véél dichter bij een 3 Serie dan je zou denken. Sterker nog, misschien is de C-Klasse in deze specificatie zelfs ietsje fijner. Check goed het Mercedes C-klasse W204 AB Aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

Audi S4 quattro (8K)

€ 16.500 (Dld)

2010

170.000 km

De Audi S4 is zo’n ideale auto die je overal voor kunt gebruiken. Het is wat dat ebtreft een uitstekende tegenstander van de BMW 335i. Als je niet kunt kiezen tussen die twee is het simpel: de 335i met achterwielaandrijving is het leukste, maar als je een xDrive overweegt, ga dan voor de Audi S4. De motor van de S4 is relatief eenvoudig te kietelen naar meer (of heel veel meer vermogen).

Let wel op de kettingspanners en diverse olielekkages, die zijn het blok niet vreemd. Blokken die in de soep lopen of problemen met de zuigers komt bij de 3.0 TFSI minder vaak voor dan bij de 2.0. Verder is het totaalpakket uit de kunst: veel grip, een capabel onderstel en een zeer puike zitpositie. Nadelen? Die vier uitlaten worden niet zo mooi oud, net als de LED-jes in de koplampen.

Infiniti G37 Coupé (CV36)

€16.950

2011

115.000 km

Niet elke voorbumper upgrade is een vooruitgang.

Ja, we weten het. Danian wil liever Aziatische auto’s. Toch maken we een kleine uitzondering want anders loop je deze gave auto mis. De Infiniti G37 Coupé kun je het beste zien als een volwassen Nissan 370Z. Dat heeft een paar voordelen, want er is een achterbankje. Ook is de uitrusting aanzienlijk luxer. Ook pakt de Infiniti G37 het grootste nadeel aan van de 370Z: de mate van verfijning.

De Inifiniti is een stuk luxer. Ook handig, dit type Infiniti is gewoon in Nederland leverbaar geweest. Dus voor onderdelen hoef je niet naar de Japanse Ali Baba, Ebay of Marktplaats. Sowieso zit je met onderdelen wel goed, want die heb je minder vaak nodig dan bij de Duitsers. Qua tuning is er ongelooflijk veel voor te vinden. Zowel qua onderstel, bodykits als motortuning.

Cadillac ATS

€ 18.750

2013

50.000 km

Nu gaan we iets vreemds zeggen. De auto met de beste wegligging in dit lijstje is een Cadillac. De Cadillac ATS is een zeldzaam geslaagde rijdersauto. Standaard heb je een 2.0 turbomotor met meer dan 270 pk, achterwielaandrijving en een sper. Daar is ook iets meer uit te halen, alhoewel niet alle tuners bekend zijn met Cadillacs. Maar het is zeker een dikke middenklasser met potentie. De styling van de ATS is nog bijzonder fris, mede dankzij het feit dat je ze nooit ziet natuurlijk. Zeker als je iets verlaagd en voorziet van grotere wielen wordt het erg fraai. En dik.

Het grootste nadeel is het interieur, maar om heel eerlijk te zijn: echt storend is het niet. Het is gewoon ‘ok’ en ‘prima’. Wel ziet het er origineler uit dan dat van de Duitsers. Het leukste is dat de Cadillac ATS een bijzonder puik onderstel heeft en uit de kunst stuurt. Waar de F30 3 Serie een beetje soft werd, is de Cadillac aanzienlijk strakker en sportiever. Bekijk hier de Cadillac ATS-rijtest!