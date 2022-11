Porsche 718 Style Editions brengt roze naar Cayman en Boxster

De lineup van de Porsche 718 Cayman en Boxster voor 2023 komt met nieuwe Style Editions.

Porsche heeft een antwoord voor degenen die iets anders willen in de Porsche 718 line-up, maar de aanstaande 2023 Porsche 718 Spyder RS iets te bruut (of te duur) vinden. Zie hier, de 2023 718 Porsche Cayman Style Edition en 718 Porsche Boxster Style Edition aangekondigd met een opvallende afwerking.

Porsche Cayman en Boxster Style Editions

Allereerst zien we de kleuren. Er kan gekozen worden voor de nieuwe Ruby Star Neo-kleur. De historische Porsche kleur, bekend van de 964 Carrera onder de naam Rubystone Red, maakt een ware opleving. Zo kun je de tint sinds kort bestellen op de Porsche Taycan en nu dus ook de 718.

Alle Style Editions hebben dezelfde 20-inch zwarte Spyder-velgen met gekleurde Porsche-embleemkappen. Sportuitlaten zijn standaard op dit model en zijn ook in het zwart. Wat ook zwart is? Het achterdekdeksel. Neem je een cabrio 719 Boxster, dan zit er ook een Boxster-script op de softtop net boven de zijruiten.

Verder zijn de twee auto’s goed uitgerust met onder meer BiXenon-koplampen met led-dagrijverlichting, ParkAssist voor en achter inclusief achteruitkijkcamera, Apple CarPlay, cruisecontrol, automatisch dimmende buiten- en binnenspiegels.

Interieur

Het interieur is tevens aangepakt. We zien stiksels in Chalk-kleur, een met leer bekleed verwarmd stuurwiel, verlichte roestvrijstalen dorpellijsten en hoofdsteunen met een Porsche-embleem in reliëf. Is dit nog niet genoeg voor jou, dan zijn er natuurlijk nog wat extra’s te bestellen. Want ja, we hebben het wel over een Porsche.

Je kan kiezen uit twee optionele 718 Style Edition-contrastpakketten in zwart of wit. Hiermee voeg je wat strepen toe aan de motorkap. Ook komt het met Porsche-logo’s op de zijkant en kan je kiezen voor glanzende witte velgen. Ja, het moet wel je ding zijn. Ik zou deze laatste optie niet aanvinken, maar goed.

Vermogen

De motor voor de Porsche Cayman en Boxster met Style Editions is niet nieuw of anders dan de andere instapmodellen. Het is de 2,0-liter 4-cilinder met een vermogen van 300 pk gekoppeld aan een standaard handgeschakelde transmissie met 6 versnellingen, waarmee je binnen 5,1 seconden op de honderd zit. Met de optionele 7-traps PDK met ben je een paar tienden sneller.

Marktlancering

Vanaf februari 2023 staan de Porsche 718 Style Editions bij de dealers. Prijzen worden binnenkort bekendgemaakt.