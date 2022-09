Stel je eigen Ferrari Purosangue samen met deze configurator

Even lekker wegdromen en je eigen Ferrari Purosangue samenstellen? Dat kan met deze online configurator.

Eindelijk stapt Ferrari ook in de SUV-markt. Logisch natuurlijk, want daar is veel geld mee te verdienen. Jarenlang speelde het merk al met idee, maar gisteren is de nieuwe auto dan aan het publiek gepresenteerd. Overigens noemt Ferrari de SUV geen SUV, want dat is te min voor het merk. Maar het is wel een beauty geworden, ook al zullen de puristen er van gruwelen. Wij echter niet, en starten de configurator op om eens te kijken wat er allemaal mogelijk is.

Ferrari Purosangue configurator

Een dergelijke online configurator is een handige marketingstool. Natuurlijk, potentiële eigenaren zullen de tool zeker gebruiken, maar het merendeel van de bezoekers zal het voor de lol doen. Net zoals wij. De Ferrari Purosangue werd gelanceerd in Grigio Titanio, maar er zijn veel meer kleuren te selecteren.

Met de visualisatietool kun je de auto in 24 kleuren tevoorschijn toveren. Wat ook leuk is, er is een mogelijkheid om te kiezen uit de historische portfolio van de autofabrikant. Denk bijvoorbeeld aan de kleur Blu Scozia. Dit is een mooie kleur die vroeger de 250 GT SWB sierde. Je hebt keuze uit zes wielontwerpen en vijf remklauwkleuren. Ook bij het interieur is er voldoende te kiezen. Er zijn maar liefst 27 verschillende interieurs. Dit is inclusief de verschillende soorten bekleding: leer, alcantara of semi-aniline bekleding.

Overvloed

Dit alles bij elkaar maakt het mogelijk om uit duizenden combinaties te kiezen, zodat jij je eigen Ferrari Purosangue uniek kan maken met deze configurator. Als we de disclaimer lezen is er zelfs nog meer mogelijk. Bij je lokale Ferrari-dealer is het mogelijk om de auto verder aan te passen. Bijvoorbeeld met aparte kleuren.

Een nadeel is dat als je je Purosangue af hebt, je geen prijzen ziet. Echter, kopers weten vast wel wat een Ferrari ongeveer kost. Het merk heeft zelf gezegd dat de Purosangue begint bij de € 390.000,- Vermoedelijk loopt dit rap op als je wat opties aanklikt!