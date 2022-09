Orderboeken Ferrari Purosangue gaan bijna dicht

Ja zeg, staat die configurator net live, gaan de Ferrari Purosangue orderboeken alweer dicht. Voor altijd.

En daar was ‘ie dan opeens, de Ferrari Purosangue. Na alle andere luxemerken onder de zon, is Ferrari ook eindelijk overstag. Het steigerende peerd heeft een heuse cash cow in de vorm van een SUV ontwikkeld. Wat bij andere merken soms een beetje een cynische moneygrab lijkt, is bij Ferrari…een cynische moneygrab met atmosferische V12 onder de kap. Hier geen geblazen achtpitter of elektromeuk, maar gewoon een stampende twaalfpitter.

Daarbij gaat Ferrari maximaal twintig procent van de jaarlijkse productie alloceren aan de Purosangue. Je vraagt je af of het dan nodig was een SUV te bouwen. Maar zeker is dat de auto extreem populair is. We schreven bij de introductie al dat de jaarproductie al vergeven was. Maar het blijkt nu dat de héle productie al zo goed als de deur uit is. Ferrari’s marketing-man Enrico Galliera claimt zelfs dat Ferrari spoedig noodgedwongen zal zijn de orderboeken te sluiten:

We risk not being able to satisfy demand, and maybe we will need to close the order intake very soon. Enrico Galliera, heeft een vinaccia-kleurige broek

Als Ferrari 15.000 auto’s per jaar gaat maken, kunnen er volgens de zelfopgelegde regels maar 3.000 een Purosangue zijn. De moderne levenscyclus van een Ferrari is soms maar vijf jaar. In dat geval komen er in totaal ‘maar’ 15.000 Purosangue’s. Opvallend genoeg zegt Galliera dat de vraag naar de SUV explodeerde toen Ferrari aankondigde dat de auto een V12 zou hebben.

Mocht je er nou een willen hebben, heeft Galliera wel een top tip voor je. Eigendom van een andere Ferrari, geeft je een streepje voor:

Every (Ferrari owner) wants to have a Purosangue, and we need to reward them, as they are the ones that made Ferrari what it is today. Enrico Galliera, is een ons-kent-ons type dude

Waarvan akte.