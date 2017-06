Nederlandse politie blijft OOK Volkswagen rijden

Het merk zal niet compleet verdwijnen uit het wagenpark.

De politie heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat ze komende vier jaar definitief Mercedes gaan rijden. De Duitse autofabrikant en Terberg Leasing zijn verantwoordelijk voor de leveringen. Het gaat om zo’n 1100 B-klasses en 400 Vito’s. Met het bekendmaken van dit nieuws kwam er ook een ander nieuwtje naar buiten. PON blijft namelijk voor een gedeelte auto’s leveren aan de Nederlandse politie. De importeur won de aanbesteding als het ging om hondenvervoer met personenauto’s. Mercedes levert de herkenbare bedrijfsbusjes (Vito) in deze categorie en PON de personenauto’s (Volkswagen Touran).

Er komt nog één laatste check voordat het echt helemaal geregeld is. De winnaars moeten een concept leveren met alle eisen van de Nederlandse politie. De kans dat zich hier problemen gaan voordoen is echter nihil. Het langdurige aanbestedingsproces zit er dus bijna op. De politie heeft aangegeven transparanter te willen zijn met deze nieuwe aanbesteding. In het verleden waren er nog wel eens wat onduidelijkheden, met het fraudeschandaal van PON als olievlek op de vorige periode.

De huidige aanbesteding is verdeeld in 15 categorieën. Bedrijfsbusjes, personenauto’s, motorfietsen, ME-bussen en ga zo maar door. Dit moet de aanbesteding overzichtelijker maken. De vorige aanbesteding bestond uit één contract.

Fotocredit: @jasbelle via Autojunk