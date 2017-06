In deze nieuwe ruimte componeert Lambo uitlaatgeluiden

Een kijkje in de studio bij Luciano Pavarotti.

Fantastische klanken maken, laat dan maar aan de Italianen over. Helaas klinken de stembanden van de legendarische Pavarotti al bijna 10 jaar niet meer, maar gelukkig gaat de symfonie van geluid in Sant’Agata Bolognese gewoon door. Onlangs werd bekend dat de fabriek van Lamborghini is uitgebreid en het merk geeft nu een kijkje in de keuken.

Zo was een geheel vernieuwde geluidskamer onderdeel van de verbouwing. Hier test Lamborghini de klanken van de uitlaat. Of de Lambo in kwestie stationair je oren er niet afblaast en of er genoeg geknetter klinkt bij het loslaten van het gaspedaal. Dat soort dingen. Lamborghini zegt zelf dat het geluid een hoofdfactor is bij de ontwikkeling van een auto. Toegegeven: de Huracán klinkt goed, de Aventador klinkt imponerend (niet per se mooi) en de Murciélago was een regelrecht orkest aan geluiden naarmate je dieper het gaspedaal intrapte (check).

De uitbreiding van de fabriek is met name gedaan voor de Urus, die de verkoopaantallen straks flink gaat opschroeven. De capaciteit van de fabriek groeide van 5.000 m2 naar 7.000 m2.