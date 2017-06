Aston Martin komt met sportieve sneaker

Wellicht zijn deze betaalbaarder dan de auto's van het merk.

Dat is de hamvraag. Het is niet bekendgemaakt wat de schoenen mogen gaan kosten. De Britse autofabrikant is de samenwerking aangegaan met Hogan om de stappers te realiseren. De keuze om met sneakers te komen is wel enigszins opmerkelijk te noemen. De naam Aston Martin roept chique dingen in je op en men associeert het merk doorgaans met luxe. Wat dat betreft was een samenwerking met een merk als Santoni wellicht logischer geweest.

De schoenen zijn geïnspireerd op het Olympia model van de Italiaanse schoenmaker en bevatten enkele belangrijke elementen van Aston Martin. De lederen flap is bijvoorbeeld van hetzelfde leer dat de Britten gebruiken voor het interieur van de auto’s. Uiteraard is ook het logo van Aston Martin aanwezig.

Geïnteresseerden moeten een tripje naar Londen boeken want alleen daar kun je stappers op de kop tikken. De Hogan en Aston Martin lifestyle boutique op Dover Street om precies te zijn. Ze komen in vier verschillende kleuren en slechts 3.000 paar schoenen worden gemaakt. Het is niet de eerste keer dat de Britten samenwerken met een schoenenfabrikant. Eerder deden ze ook dingen met onder andere Sabelt en Nike.