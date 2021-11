Nederlandse Porsche dealer heeft de heilige graal. Dubbel.

Wat is er beter dan de heilige graal van Porsche in één foto? Die heilige graal maar dan dubbel.

Net als vele andere sportwagenfabrikanten, haalt Porsche wel eens alles uit de kast. Alles wat er technologisch mogelijk is in een ultieme auto. Inmiddels zijn er drie generaties ultieme super-Porsche geweest: 959, Carrera GT, 918.

Heilige graal Porsche

Je zou het de heilige graal kunnen noemen. Die heilige graal werd in augustus al vastgelegd door Porsche Centrum Gelderland, de Nederlandse Porsche dealer die dit soort fotoshoots kan doen. Voor velen is de heilige graal van Porsche niet te overtreffen. Toch doet Porsche Centrum Gelderland precies dat door een nieuwe set foto’s te schieten met dezelfde auto’s. Maar dan twee keer.

Dubbel zien

In de achtergrond staat het drietal wat we dus eerder dit jaar al zagen. Deze drie exemplaren zijn allemaal in zwart uitgevoerd. Er is iets meer kleur in de voorgrond te vinden bij de drie toegevoegde exemplaren, al is het niet erg veel.

Zowel de Carrera GT, het middelste kind, als de 918, de benjamin, zijn in het grijs uitgevoerd. De Carrera GT is helaas niet in zijn ‘eigen’ kleur GT-zilver, maar deze Seal Grey is ook prima. De zilveren 918 is het welbekende Nederlandse exemplaar met het Weissach pakket (extra carbon) maar dan met de reguliere velgen.

Nee, de echte kleur wordt toegevoegd door de 959 en diens Guards Red/Indischrode lakkleur. Om toch nog even lekker te knallen in deze gure winterdagen.

De heilige graal van Porsche twee keer: een gave fotoshoot. Welke staat in jouw droomgarage, of mogen ze allemaal mee?