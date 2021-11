Breek: BMW gooit touchscreen overboord

BMW heeft last van het chiptekort en lost het op een opmerkelijke manier op: geen touchscreen meer in hun modellen!

De hele industrie lijkt het ermee eens te zijn: touchscreens zijn de oplossing voor infotainmentsystemen. Er zijn vele oplossingen geweest om infotainment te bedienen. Het hele dashboard volstoppen met knoppen is niet de oplossing en de ‘iDrive-achtige’ draaiknop sterft ook langzaam uit als enige oplossing. Want in een BMW kun je tegenwoordig ook het scherm bedienen als touchscreen. Touchscreens zorgen namelijk voor de meeste functionaliteit, denk maar aan je smartphone.

Chiptekort

Logischerwijs heeft een nieuw scherm ook een nieuwe chipset nodig om goed te werken. Dat is momenteel niet handig. Er is namelijk een wereldwijd chiptekort en eigenlijk alles wat een scherm heeft, heeft er last van. BMW kon nog uit voorraden werken, maar nu hebben ook zij er last van. Dat terwijl de orders maar binnen blijven stromen. BMW neemt drastische maatregelen.

Terug in de tijd

De oplossing vindt BMW in de klok een paar jaar terugzetten. Even terugkomend op de eerste alinea: BMW had dus jarenlang een iDrive-systeem wat enkel bediend kon worden met de ‘controller’. Deze draaiknop werd omringd met een paar knoppen en men was meestal positief over hoe intuïtief het werkt. Die controller is er nog in moderne BMW’s, maar als alternatief of het touchscreen. Dat gaat veranderen. BMW gaat het touchscreen voor een deel van hun gamma in de ban doen en de volledige functionaliteit weer aan de controller geven. Zo hoeven ze niet te wachten tot de chips voor de touchscreens weer geleverd worden en kunnen modellen die geld in het laatje leggen aan de vraag voldoen.

Getroffen modellen

De BMW modellen die zonder touchscreen komen is een bonte mix. Enerzijds auto’s waar het geen groot gemis is, anderzijds modellen waar je toch wel alle functies wil behouden. Denk aan de BMW X7 en Z4. De getroffen BMW modellen die binnenkort zonder touchscreen van de band rollen:

G20 (3 Serie)

G22 (4 Serie Coupé)

G23 (4 Serie Cabriolet)

G26 (4 Serie Gran Coupé, i4 uitgezonderd)

G29 (Z4)

G05 (X5)

G06 (X6)

G07 (X7)

Bij de 4 Serie Gran Coupé wordt dus de elektrische i4 uitgezonderd en ook de iX3 en iX blijven gewoon bestaan zoals ze zijn: die moeten immers het technologische paradepaardje blijven. Verder rollen er dus modellen van de lijn zonder touchscreen. Deze auto’s worden gemarkeerd met de optie 6UY. Het gaat puur en alleen om het verlies van een touchscreen, alle andere functionaliteit is er nog gewoon. Dealers zijn verplicht om de klant te informeren. Het lijkt erop dat je de auto zonder ‘optie 6UY’ ook kunt bestellen, maar met langere levertijden.

Exemplaren van BMW zonder touchscreen rollen vanaf komende week van de band in Spartanburg. Het lijkt om een globale beslissing te gaan, dus let op wanneer je een nieuwe BMW bestelt. (via Bimmerfest)