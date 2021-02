Nederlandse prijs McLaren Artura is verrassend laag - Autoblog.nl

We hebben de Nederlandse prijs van de McLaren Artura voor je!

Gisteren vond de onthulling plaats van de McLaren Artura. De auto is de opvolger van de 570S. Daarmee komt er een einde aan de ‘Sport Series’ van de niet altijd overzichtelijke modelrange. Volgens McLaren is de Artura een heuse supercar, onder de 720S gepositioneerd.

Primeur

De McLaren Artura is een primeur voor McLaren. Ten eerste de motor, een heuse langeslag-V6 met een blokhoek van 120 graden. Het is de tweede PHEV na de McLaren P1. De Artura staat op een compleet nieuw chassis met allemaal nieuwe onderdelen. Ook is het een begin van McLarens met namen, de codes met een letter gaan verdwijnen.

Ondanks dat de McLaren Artura tussen de McLaren GT en 720S in is gepositioneerd, spraken we gisteren van een instapper. De reden is simpel: vanwege de PHEV-aandrijving is de CO2-uitstoot lager. Dit zorgt ervoor dat de Artura niet een rijdende misdaad jegens de mensheid wordt beschouwd en dus niet buitenproportioneel gestraft zal worden. Vandaag is de prijs van de McLaren Artura bekendgemaakt. En hebben wij gelijk gekregen?

Nederlandse prijs McLaren Artura

Jazeker. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Nederlandse prijs van de McLaren Artura is 235.500 euro. Dat is een enorme bak geld, maar wel een stukje goedkoper dan de McLaren GT. Ook is de Artura goedkoper dan de 570S die hij vervangt. Ook is de prijs bijna identiek aan die van de Porsche 911 GT3. Die kost namelijk 236.200. We gaan binnenkort iets dieper in op de materie van deze klasse. Maar mocht je een kwart-miljoen stuk willen slaan op een auto, krijg je bij McLaren enorm veel auto voor relatief geld. In ons land, althans.

Aston Martin V8 Vantage (€ 211.000)

McLaren Artura (€ 235.500)

Lamborghini Huracán LP580-2 (€

Audi R8 V10 quattro (€ 235.860)

McLaren GT (252.065)

Meer lezen: Dit zijn alle McLaren Senna’s op Nederlands kenteken!