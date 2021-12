De nieuwe McLaren Artura is (alweer) dik vertraagd

Jammer de bammer. McLaren krijgt het niet voor elkaar de Artura te leveren en de plug-in hybride is noodgedwongen uitgesteld.

Na al die McLaren-modellen van de afgelopen jaren kun je die aandrijflijn wel dromen. We hebben het natuurlijk over de geblazen 4.0-liter V8 van het Britse automerk. Deze krachtbron is te vinden in alle modellen van de huidige line-up. Met de nieuwe plug-in hybride komt daar eindelijk verandering. Helaas moet je daar wat langer op wachten, want de McLaren Artura is uitgesteld. Reden? Chiptekorten.

Die reden was natuurlijk niet moeilijk te raden. Des te zuurder voor McLaren dat het feest voorlopig niet doorgaat. Afhankelijk stond op de planning om de supercar aan het in dit najaar te leveren aan klanten. Het is niet de eerste keer dat de auto vertraging oploopt. In eerste instantie zou de auto al eind 2020 verschijnen. Dat werd 2021 en nu kijken we naar 2022.

De Artura maakt gebruik van een geheel nieuwe aandrijflijn én een nieuwe achttraps automaat met dubbele koppeling. De motor is een V6 biturbo plug-in hybride setup, goed voor een systeemvermogen van 680 pk en 804 Nm koppel. Met de performance was niets mis. 0-100 km/u in drie seconden en een topsnelheid van 329 km/u.

Voor de klanten is dit nieuws extra vervelend. Te horen krijgen dat je McLaren Artura voor de derde keer is uitgesteld. Het merk hoopt de supercar nu te gaan leveren in juli 2022. Als het lukt.