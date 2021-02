Nieuwe McLaren Artura met 680 pk is compleet nieuw - Autoblog.nl

De nieuwe McLaren Artura is de ‘instapper’. Met 680 pk.

McLaren heeft een vrij onoverzichtelijke model line-up. Allemaal nummertjes met letters erachter die suggereren wat je kan verwachten. Daar gaan de Britten wat aan doen. Voor de instapper is dat verleden tijd: dit is namelijk de nieuwe McLaren Artura.

Nieuwe McLaren Artura

De McLaren Artura is de opvolger van de 570S (en afgeleiden uit de Sport-series). De auto is een vers hoofdstuk voor het Britse merk. Daarmee bedoelen we echt compleet nieuw, dus niet alleen nieuwe bumpers en wielen, maar echt alles is anders volgens McLaren. Het is sinds de MP4-12C de eerste volledig nieuwe McLaren. Het chassis, de motor, het koetswerk, de transmissie: we nemen alles met je door.

Revolutionaire V6

Om met het grootste verschil te beginnen, de aandrijflijn. Ja, zoals bekend was, is het een V6. Bij deze revolutionaire V6 is echter alles anders dan van waar je kent en weet van V6-motoren. Het is een uniek meesterwerkje, eigenlijk. We zullen het toelichten. De McLaren Artura heeft namelijk een 2.993 cc grote V6 motor met twee turbo’s. Deze zitten ín de ‘V’, wat weliswaar zorgt voor een iets hoger zwaartepunt, maar aanzienlijk beter is voor een directere gasrespons.

Voor dat lagere zwaartepunt is gekozen voor een 120 graden ‘V’, normaal is dat 60 of 90 graden. De V6 is dus veel platter dan een gemiddelde V-motor. Het blok is goed voor 585 pk en 585 Nm en kan maximaal 8.500 toeren draaien. Dat is bijzonder veel voor een langsslag-motor. Maar er is meer! De nieuwe Mclaren Artura is namelijk een plug-in hybride. De elektromotor is goed voor 95 pk en 225 Nm. Het systeemvermogen komt uit op 680 pk en gezamenlijk bedraagt het maximale koppel 720 Nm.

Prestaties nieuwe McLaren Artura

Al die krachten worden middels een compleet nieuwe transmissie over gebracht op de achterwielen. Het is een achttraps automaat met dubbele koppeling en géén achteruit. Daarvoor gebruikt de Artura de elektromotor. Ook een noviteit: het is de eerste McLaren met een sperdifferentieel. Je zou denken dat een PHEV enorm zwaar is, maar dat valt in dit geval wel mee. De nieuwe McLaren Artura weegt nét geen 1.500 kg (maar 1.498 kg). De prestaties zijn typisch McLaren: 0-100 km/u in 3 seconden, 0-200 km/u in 8,3 seconden en 0-300 km/u in 21,5 seconden. De topsnelheid van de baby-McLaren is 330 km/u.

Voor de mensen die graag de McLaren in gaan zetten om mee te forenzen: de eerste 30 kilometer kunnen elektrisch worden gereden. Dan is het 7,4 kWh-accupakket alweer leeg. De maximumsnelheid op de elektromotor is 130 km/u. Het knappe aan het accupakket is niet zozeer de laadtijd (integendeel, die is dramatisch), maar het feit dat het gewicht heel erg meevalt: 88 kilo voor het accupakket.

De V6 is aanzienlijk lichter dan de V8: 160 kilogram in plaats van 210 kilogram. Om een idee te krijgen van het formaat, de Artura is 4,50 meter lang, 2 meter breed en heeft een wielbasis van 2,64 meter. Die wielbasis is iets korter dan voorheen, dit om te zorgen dat de auto agieler wordt.

Interieur

Tot slot is er nog het interieur van de nieuwe McLaren Artura. De auto moet je elke dag kunnen gebruiken en dus is er hard gewerkt om de NVH (Noise, Vibration en Harshness) tot een minimum te beperken. Ook zijn de voorzieningen aan boord verbeterd, zoals het infotainment-scherm. Hoeveel sneller het nieuwe infotainment-systeem zegt McLaren niet, maar wel dat het 25% lichter is.

Ondanks dat de Artura gezien kan worden als de opvolger van de 570S, wordt er geen onderscheid meer gemaakt qua ‘Sport Series’ en ‘Super Series’. Volgens McLaren is de nieuwe Artura een raszuivere supercar. De auto wordt enkel onder de 720S gepositioneerd.

Nederlandse prijzen zijn er nog in. In het Verenigd-Koninkrijk gaat de auto 185.000 pond kosten.