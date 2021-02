Nieuwe Nissan Qashqai is helemaal officieel! - Autoblog.nl

All-new Nissan Qashqai

De nieuwe Nissan Qashqai is eindelijk los!

Het is altijd een groots moment als de grondlegger van een genre vernieuwd wordt of voorzien van een opvolger. In dit geval gaat het om de compleet nieuwe Nissan Qashqai. Het is al weer de derde generatie, die intern J12 heet, dan weet je dat ook weer! We wisten al dat de auto eraan zat te komen. Niet zozeer door overijverige spionage-fotografen, dan wel details die Nissan gaandeweg bekendmaakte.

Zoals bekend krijgt de nieuwe Qashqai de bekende V-Motion-grille. Alleen is de V ditmaal iets kleiner dan voorhen. Het geheel wordt gecompleteerd met platte LED-koplampen en boomerang-esque dagrijverlichting. Het ziet er een tikkeltje overgestileerd uit, maar de rest van het front is vrij strak. Daardoor misstaat het niet direct, alhoewel het uiteraard persoonlijke smaak is. Qua uiterlijk is het nog altijd duidelijk een Qashqai, maar is ‘ie iets stoerder geworden.

Afmetingen nieuwe Nissan Qashqai

De nieuwe Nissan Qashqai is iets groter dan voorheen. In de breedte groeide het nieuwe model met 32 mm, in de hoogte met 25 mm en in de lengte met 35 mm. De wielbasis groeide met 25 mm. Ondanks de bescheiden groeispurt, is de nieuwe Nissan Qashqai zo’n 60 kilogram lichter dan voorheen, afhankelijk van de uitvoering.

De nieuwe Nissan Quashqai wordt leverbaar met 11 kleuren en 16 kleurencombinaties in totaal. Het dak kan in sommige gevallen in een andere kleur besteld worden. Qua wielen kun je voor het eerst 20 ‘jetsers’ bestellen. Misschien wel het grootste punt van verbetering van de nieuwe Nissan Qashqai is het interieur. Dat was niet zozeer slecht, maar er was absoluut ruimte voor verbetering.

Onderstel Nieuwe Nissan Qashqai

De nieuwe Nissan Qashqai staat op het bekende CM-platform. De eenvoudige versies hebben een torsieas achter. Als je kiest voor vierwielaandrijving of de 20 inch wielen, krijg je een onafhankelijk multi-link setup mee. Dit is volgens puristen ontiegelijk belangrijk, alhoewel wede eerste nog moeten tegenkomen die het verschil duidelijk kan aanwijzen.

Het begint met een 1.3 liter viercilinder turbo met milde hybride aandrijving. Deze levert 140 pk en 240 Nm. Stap twee is exact dezelfde motor, maar dan met de eentjes-en-nulletjes anders gekalibreerd met 160 pk en 260 Nm als resultaat. Standaard is een handgeschakelde zesbak aanwezig. Optioneel kun je kiezen voor een CVT. Deze kun je eventueel bestellen met vierwielaandrijving.

Hybride

Een stapje hoger staat de hybride Nissan Qashqai. Deze combineert een 1.5 viercilinder met elektromotor om gezamenlijk 190 pk en 330 Nm te leveren. De 1.5 motor drijft overigens NIET de wielen aan, de motor dient als generator. Het grote voordeel is dat je dan geen transmissieverliezen hebt. Net als bijvoorbeeld een Mitusbishi Outlander PHEV heeft deze auto géén versnellingsbak. Nadeeltje: de hybride is alleen leverbaar met voorwielaandrijving. Diesels komen er niet.

De Nieuwe Nissan Qashqai staat nog dit jaar bij de Nederlandse Nissan-dealer!

Meer lezen? Dit zijn DE 12 gamechangers van dit millenium!