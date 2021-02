Volkswagen heeft bekendgemaakt wanneer de ID.5 komt - Autoblog.nl

De Volkswagen ID.5 komt nog dit jaar op de markt. Dat heeft de Duitse autofabrikant bekendgemaakt.

Het aantal ID-modellen volgen in rap tempo. Het begon met de ID.3 en ID.4. Nog dit jaar ziet ook de ID.5 het licht. Dit is geen wezenlijk anders model. Het is in feite een ID.4 met een aflopende daklijn. We hebben alvast een professionele illustratie voor je gemaakt die je boven dit artikel kunt bewonderen.

Wil je nu een nog beter idee krijgen wat voor vormen de Volkswagen ID.5 krijgt moet je onderstaande video even kijken. Op de videobeelden is een protoype van het model te zien. Volkswagen noemt het vol trots een SUV Coupé. Ja, deze bijzondere carrosserievorm is nog lang niet uitgestorven.

Volkswagen heeft ook officieel bekendgemaakt wanneer de ID.5 komt. Namelijk in de tweede helft van 2021. De productie van de elektrische auto is in de Volkswagen-fabriek in Zwickau. In deze fabriek worden al onder andere de ID.3 en ID.4 gemaakt.

De vormen van de Volkswagen ID.5 komen een beetje overeen met de Polestar 2. Het is afwachten of dit simpelweg een SUV Coupé variant van de ID.4 gaat zijn, of dat Volkswagen de ID.5 ook echt sportiever in de markt gaat zetten.