Nederlandse Tesla-file bij superchargers op wintersport

Even opladen en weer door. Dat ‘even’ was er niet bij voor Tesla-rijders die bij deze Supercharger stonden.

Op vakantie met de elektrische auto. Het is geen issue in vergelijking met een auto met een verbrandingsmotor. Het verlang wel een ander rijgedrag en mindset. Het opladen van de auto duurt nu eenmaal wat langer dan je auto voltanken. Het kan nog langer duren als je geen plek hebt om je EV op te laden.

Met de Tesla op wintersport, hoe zou dat bevallen? Tientallen Nederlandse Tesla-rijders kunnen je op die vraag antwoord geven. Een nogal hilarisch beeld werd vastgelegd bij een Tesla Supercharger op Westerwaldpark Gierenderhöhe in Duitsland. Facebook-gebruiker Stefan BeDonk deelde een video op het sociale netwerk van tientallen Nederlandse Tesla’s die in de rij staan om op te laden.

Volgens de Facebook-gebruiker is er in een straal van 30 kilometer geen andere Supercharger te bekennen. De meeste Tesla’s die hier in de rij staan hadden vermoedelijk niet genoeg range meer om door te rijden naar een andere Supercharger. Er zat niets anders op dan aansluiten in de rij. Een bizar lange rij.

In je Tesla kun je zien of een Supercharger beschikbaar is of niet. Al deze rijders hadden vast wel gezien dat er geen plekje vrij was, maar dachten “ik kom zo wel aan de beurt”. De automobilisten kwamen van een koude kermis thuis bij aankomst van de Supercharger. Tientallen andere Tesla-rijders dachten precies hetzelfde.

Video: Stefan BeDonk via Facebook