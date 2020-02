Elektrische Renault Twingo Z.E. is de nieuwste stadsrakker

De Renault Twingo Z.E. is de elektrische auto die iedereen aan kon zien komen. Eigenlijk is het best raar dat we er zo lang op hebben moeten wachten zelfs.

De elektrische Renault Twingo Z.E. is namelijk vanaf dag één onderdeel van het grote plan van Renault geweest. Een kleine opfrisser: de Fransen ontwikkelden de huidige generatie Renault Twingo samen met Smart. En de Smart is er al een flinke tijd met een elektrische aandrijflijn, dus waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat Renault met een elektrische binnenstadracer kwam? Op die vraag krijgen we helaas niet direct antwoord. Wel op een aantal andere vragen die we hebben.

Ontworpen als elektrische auto

De Twingo werd vanaf dag één ontworpen als elektrische auto. Er is dus geen verlies van laadruimte of interieurruimte: de accu’s bevinden zich onder de elektrisch aangedreven Renault Twingo. Onder de voorstoelen om precies te zijn. De bagageruimte van 240 liter blijft dus intact. Je verliest hoogstens wat ruimte aan de laadkabels die je daarin mee kan nemen.

Motor van de Renault ZOE

Voor de aandrijflijn is leentjebuur gespeeld bij de Renault ZOE. De R80 elektrische motor is direct afgeleid van de motor in die elektrische auto. De motor is net als bij de reguliere Twingo onder de achterbak geplaatst. De 82 pk / 60 kW en 160 Nm sterke elektromotor wordt gevoed door een 22 kWh accu, die voor het eerst vloeistof gekoeld is. Het koelingssysteem bevindt zich in de neus van de auto. De Twingo Z.E. bereikt in 4,2 seconden de 50 kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 135 kilometer per uur.

Overigens kan je de elektrische Renault Twingo Z.E. aan een drie fase laadpaal hangen. Laden is mogelijk aan een gewoon stopcontact (2,4 of 3,7 kW) maar ook met een wallbox (7,4 kW). De maximale laadsnelheid is 22 kW, wat in de praktijk betekent dat je 80 kilometer bereik kan laden in een halfuur. Er zijn drie settings voor regeneratief remmen.

Actieradius elektrische Renault Twingo Z.E.

De actieradius volgens de WLTP-norm bedraagt 180 kilometer. Pakken we de WLTP City-norm erbij dan zou zelfs 250 kilometer haalbaar zijn. Ruim meer dan de Smart dus, maar nog steeds niet enorm. Renault heeft echter 3,75 miljoen Twingo’s rondrijden op de aardbol. De gemiddelde Twingo-rijder legt tussen de 25 en 30 kilometer per dag af. Renault verwacht dus dat veel Twingo-kopers een Z.E. op de stoep gaan zetten. Bovendien is er de verwachting dat de elektrische Renault Twingo Z.E. zeer interessant wordt voor carsharing concepten zoals Snappcar en Greenwheels.

Hoe herken ik ‘m?

Op het eerste oog lijkt de elektrische Renault Twingo Z.E. een standaard Twingo. Toch zijn er wat kleine details anders. Die verraden dat het om een elektrische Twingo gaat. De iets andere bumpers zijn een hint. En de blauwe accenten op de wielen ook. En de logo’s op de B-stijl en achterklep. Ook kunnen de pinstripe en de grille het verraden, maar die zijn optioneel blauw. Tot slot heeft de Twingo Z.E. standaard LED-verlichting.

In het interieur zijn de verschillen minimaal. Eigenlijk geeft alleen de pook het weg, en bij het openen van het portier de instaplijst met Z.E. logo. In het instrumentencluster is uiteraard een batterij-indicator te vinden in plaats van een brandstofmeter.

Wat kost de elektrische Renault Twingo Z.E.?

Dat blijft voorlopig nog even gissen. De auto zal eind dit jaar in de verkoop gaan. Of dat inclusief batterij wordt is niet zeker. Een leaseconstructie voor de batterij komt er ook misschien. Op dit moment kopen de meeste ZOE-kopers de batterij in Nederland. De verhouding is 70% koop versus 30% lease. Renault Nederland kan nog niet zeggen wat de exacte constructie voor de Twingo wordt. Zij wachten nog op details van de Fransen.

Wij hebben al even bij de elektrische Renault Twingo Z.E. mogen kijken. Het grote publiek? Die kunnen de Twingo Z.E. zien op de Genève Motorshow 2020.