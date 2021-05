Hier komt het tweede snellaadstation van Tesla en Fastned - Autoblog.nl

Na de eerste succesvolle samenwerking komt er nu een tweede snellaadstation van Tesla en Fastned.

Tesla heeft zijn Superchargers en Fastned natuurlijk ook een eigen snellaadnetwerk. Beide merken bundelden al eerder de krachten in Duitsland. Daar werd het eerste snellaadstation geopend dat door beide partijen gezamenlijk is gerealiseerd. Dat is het Seed & Greet Ladepark Kreuz Hilden geworden, om precies te zijn. Die samenwerking smaakt naar meer, want het tweede station is een feit.

Snellaadstation Tesla en Fastned

Dat tweede snellaadstation van Tesla en Fastned ga je vinden in het Verenigd Koninkrijk. Het is onderdeel van de Energy Superhub Oxford. Er komen 14 snelladers van Fastned, waar elektrische auto’s gelijktijdig kunnen laden met snelheden tot 300 kW. Daarnaast zijn er nog eens 12 superchargers van Tesla. In totaal 26 snelladers dus.

In eerste instantie zullen er 10 snelladers komen. Wanneer deze operationeel zijn worden de andere laders gebouwd. Het station wordt gebouwd in samenwerking met de gemeente Oxford en Pivot Power, een Britse energieleverancier en ontwikkelaar van accu’s.

De komst van dit tweede snellaadstation van Tesla en Fastned is een mooie ontwikkeling, maar ook broodnodig. Als het aantal elektrische auto’s zo snel gaat toenemen als overheden willen, dan is een enorme laadinfrastructuur essentieel. Het kan niet zo zijn dat er (lange) wachtrijen ontstaan bij een laadstation omdat er in een omgeving te weinig laadpalen zijn.