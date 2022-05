Nederlandse wegen worden nog veel voller, ondanks alles

De Nederlandse wegen zullen telkens voller worden. Corona, Oekraïne, hybride werken: het maakt nauwelijks wat uit. De stijging dit jaar is al enorm en wordt alleen maar erger.

Het leven wordt er niet leuker op voor de automobilist. Om te kunnen autorijden moet er flink veel geld betaald worden. Dat niet alleen, de wegen zijn dan over het algemeen dichtgeslibd. Nu zou je denken dat ‘hybride werken’ (wat een term …) en de extreem hoge brandstofprijzen er voor zorgen dat het ietsje rustiger is op s’lands wegen.

Maar nee hoor, dat is mooi niet het geval. En het gaat er ook niet rustiger op worden. Dat meldt het KiM. KiM staat voor Kennisinstituut voor Moniliteitsbeleid en die mensen hebben er verstand van. Volgens het KiM zal het niveau weer op het niveau terecht komen van voor de corona-periode. Oef, dat is geen best nieuws voor mensen die niet van files houden.

Reden dat Nederlandse wegen voller raken

De reden is vrij simpel: er komt meer verkeer bij. Niet alleen zijn er meer en meer auto’s, die auto’s per stuk maken ook nog eens meer kilometers. In totaal zal de verkeersdrukte met zo’n 16% stijgen dit jaar ten opzichte van vorig jaar. In dat geval gaat het alleen om het hoofdwegennet (anders is het alsnog 12%).

Het vrachtverkeer zal ook stijgen, maar minder hard. Dat komt doordat het vrachtverkeer eigenlijk niet zoveel last heeft gehad van alle coronamaatregelen. Dat liep redelijk gestaag door.

Geen maatregelen meer

Nog een reden dat de boel volloopt is logisch: er zijn geen coronamaatregelen meer. Daardoor stapt iedereen weer in de auto. We denken dat er een ook wat mensen van de trein naar de auto zijn overgestapt. Samen difterie oplopen in overvolle vochtige coupé stinkend naar imitatie-Red Bull en saucijzenbroodjes is minder prettig dan in je eigen auto zitten.

Dan is er tenslotte nog de oorlog in Oekraïne. Het KiM houdt rekening met twee scenarios. In het eerste scenario verwachten ze dat het allemaal niet veel uit gaat maken voor de drukte op de weg. In het tweede scenario is de impact van de oorlog veel groter. Maar, zelfs in dat scenario gaat de drukte op de Nederlandse wegen enorm toenemen, zij het iets minder dan bij het eerste scenario.

Via: NOS

Imagecredit: @thomcarspotter