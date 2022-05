Audi S3 (8V) 2013-2020 Occasion Aankoopadvies

Interesse in het kopen van een Audi S3 (8V)? Dan ben je een liefhebber! Uiteraard zijn er wel een paar zaken waar je op moet letten. In dit occasion aankoopadvies alles over de Audi S3 van 2013 tot 2020.

De Audi S3 is een heerlijke allrounder. Rijk in de spullen, lekker veel vermogen en toch praktisch en comfortabel. Een aantrekkelijk totaalpakket dus. Niet voor niets is de Audi S3 een populaire auto op Marktplaats. De derde generatie Audi S3 verscheen in 2013 op de markt, maar werd in 2012 al voorgesteld. Voor het eerst werd de S3 – net als de reguliere Audi A3 overigens – gebouwd op het MQB-platform van de Volkswagen Group.

2.0 TFSI

Audi trapte af met een drie- en vijfdeurs Audi S3, in 2014 kwamen daar de Audi S3 Cabriolet en S3 Limousine bij. Een iets andere verpakking dus, maar wel met dezelfde aandrijflijn: een 2.0 TFSI viercilinder turbobenzinemotor met 300 pk vermogen en 380 Nm aan trekkracht.

Schakelen kan met een handgeschakelde zesbak of een S tronic automaat met dubbele koppeling. Elke Audi S3 heeft quattro-vierwielaandrijving. Na 2016 gaat het om een zeventraps DSG, bij pre faceliftmodellen is het een zestraps automaat.

Prestaties

Neem je de driedeurs hatchback, dan sprint je in 4,8 seconden naar 100 km/u. Dan moest je wel de automaatversie nemen. De variant met handbak had 5,2 seconden nodig. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u.

Audi S3 design

Een Audi S3 herkennen is niet zo heel moeilijk. De sportievere variant heeft verchroomde spijlen in de grille, diverse S-logo’s, gewijzigde luchtinlaten, aluminiumkleurige spiegelkappen en een sportieve diffuser achter met twee dubbele uitlaten. Een dakspoiler maakt het S3-feest compleet.

Het interieur ziet er ook lekker sportief uit, met sportstoelen, een aan de onderkant afgevlakt sportstuur en sportievere instaplijsten.

Audi S3 facelift

De faceliftversie van de Audi S3 verscheen in 2016. Vanaf dat moment werd de grille breder en hoekiger, kreeg de S3 nieuwe LED-koplampen, andere bumpers en een opgewaardeerd interieur met (optioneel) de Audi Virtual Cockpit. Het vermogen van de 2.0 TFSI werd verhoogd naar 310 pk. De sprinttijd van 0 naar 100 km/u nam daardoor af met 0,3 seconden (S tronic).

Aandachtspunten

Uiteraard hebben we alle koppen weer bij elkaar gestoken om ook voor de Audi S3 (8V) een waslijst met aandachtspunten samen te stellen.

Carrosserie

De motorkap komt omhoog bij een aanrijding met een voetganger, maar soms schiet deze uit zichzelf omhoog. In principe kun je de kap gewoon terugduwen in de juiste positie.

Een krakend of niet goed sluitend panoramodak lijkt vaak erger dan het is. Eens per twee jaar dient deze ingevet te worden en dat lost bijgeluiden meestal op. Als de bijgeluiden niet verdwijnen, kan het met een speciale viltset worden opgelost.

De wielnaven roesten snel. Het kan niet direct kwaad, maar fraai (of premium) is anders.

Vervorming van de voorruit kan een vertekend beeld voor de bestuurder opleveren.

Veel aangeboden S3’s zijn import, let hierbij extra goed op het schadeverleden. Veel buitenlandse S3’s zijn ex-schadeauto’s.

De stelmotor voor de tankklep kan kapot gaan, een bekend probleem voor MQB-auto’s. Als je het tankklepje indrukt, moet deze meteen openen. Je merkt dat er sprake is van slijtage als het klepje niet meteen opent als je hem indrukt. In veel gevallen is de stelmotor de boosdoener, vervang deze originele tankklepmotor en dan is het probleem meestal wel opgelost.

Onderstel

Iets om op te letten, geen kwaal: de remmen zijn eigenlijk niet goed genoeg voor de power die je hebt. Mocht je onderhoud doen aan S3, overweeg dan een upgrade van de remmerij. Let hierbij ook op je wielen, want alles moet wel passen natuurlijk.

Krakende geluiden bij de voorwielen worden meestal veroorzaakt door draagarmrubbers. Soms helpt smeren, maar meestal moet ze vervangen worden.

Elektronica

Het lichtbeeld van de optionele xenon plus lampen valt tegen, ze schijnen niet ver genoeg. Het kan worden opgelost door ze hoger af te stellen dan Audi voorschrijft.

De radio-ontvangst is niet erg goed.

Aandrijflijn

Het motorgeluid wordt versterkt in het interieur, maar nog niets zo sterk als bij moderne auto’s. Via OBD-poort is dit uit te schakelen.

Controleer bij aanschaf op een goed werkend haldex-systeem. Dit systeem kan slijtage oplopen, te merken aan doorslippende voorwielen bij optrekken.

Als je tijdens proefrit merkt dat de motor stationair een beetje onregelmatig loopt of dat er bij volle acceleratie schokken voelbaar zijn, dan kan dat duiden op een versleten nokkenasverstellermagneet, goede voor Scrabble trouwens. Deze dient dan vervangen te worden.

Motoren

Het is de derde generatie EA888 en die staat gelukkig bekend als een vrij probleemloze motor. Er zijn wat geluiden bekend van turbo-issues op de pre facelift. Maar dat speelde vooral bij de eerste kilometers tijdens de eerste productiejaren. Controleer goed of de turbo eventueel is vervangen. Dit is vaak onder fabrieksgarantie vervangen.

Veel turbo’s van eerdere exemplaren gaan kapot doordat de motor kort na een stevige rit wordt uitgezet, waardoor de olie die de turbo smeert overhit raakt en gaat koeken, met als gevolg dat de turbo onvoldoende gesmeerd wordt.

Dat de EA888 veel kan hebben, blijkt wel uit de aanpassingen die zijn gedaan aan dit exemplaar. Na 17.000 kilometer en dik 400 pk is alles nog heel.

De thermostaat/waterpomp kan lekken, dit is een elektrische waterpomp dus de reparatiekosten hiervan zijn hoog.

De TFSI motoren hebben bij tanken van goedkope brandstoffen last van koolstofafzetting. Premium brandstof tanken lost het op/ voorkomt het. Een specialist kan het reinigen met walnootschillen.

De volgende motoren zijn geleverd:

2.0 TFSI: 300 pk

2.0 TFSI, vanaf 2016: 310 pk

Deze Audi S3 uit 2014

Dit exemplaar uit 2014 draait een stevige 420 pk en 567 Nm aan koppel, zonder problemen. Een andere chip, downpipe, intercooler, inlaat en luchtfilter kan veel doen zoals je merkt. Ook op een betrouwbare manier. De EA888 heeft ontzettend veel potentie dus. Deze specifieke Audi S3 (8V) – in handen van onze eigen Ruben – uit de Autoblog Garage overnemen? Doe een schofterig bod, want anders doet Ruben hem echt niet weg.

Aanbod Audi S3 op Marktplaats

Het aanbod van de Audi S3 gebouwd tussen 2013 en 2020 is opvallend groot op marktplaats.nl. Op het moment van schrijven gaat het om een kleine 70 exemplaren. Prijzen lopen sterk uiteen, van net geen 20 mille voor een exemplaar uit 2014 met 180.000 kilometer tot bijna 50.000 euro voor een Audi S3 Cabriolet met weinig ervaring. Voor het totale aanbod van de Audi S3 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto. Een alternatief voor de Audi S3 is de Volkswagen Golf R of Seat Leon Cupra. Die hebben dezelfde krachtbron. Of denk eens aan een Skoda Superb 4×4.